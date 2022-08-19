Тепер ЗСУ зможуть бачити окупантів навіть крізь стіни

Щодо співпраці Сергія Притули та фінської компанії ICEYE, яка надасть ЗСУ можливість використання її супутникових знімків, слід знати таке.

Всевидяче око

ICEYE – це не просто компанія, у якої у володінні є група супутників, які роблять якісну зйомку високої якості.

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Супутники ICEYE здійснюють зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов сканувати об'єкти.

Системи SAR, завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів, здатні бачити через перешкоди.

Тобто, грубо кажучи, не те, щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи – не перешкода.

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Які ще переваги отримають ЗСУ, завдяки власному супутнику

За словами Коваленка, тепер українська армія зможе отримати інформацію про розташування будь-яких об'єктів ворога без попереднього узгодження із західними партнерами, які також надають нам розвідувальні дані.

Відтак, захисники матимуть змогу оперативно визначати точки, які потрібно знищити, і, відповідно, краще планувати свої операції та ресурси, потрібні для цього.

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