ЗСУ "перемололи" дуже великий відсоток військової еліти Росії, – радник глави МВС

Росія стягнула на Донбас свої найпотужніші бойові сили, аби досягнути поставлених цілей. Однак українські захисники вже "перемололи" великий відсоток російської військової еліти.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він зазначив, що важливу роль в успішному штурмі відіграє наявність потужного озброєння.

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За словами Андрусіва, недовготривалі та мізерні "успіхи", які російська армія показує у певних населених пунктах на Донбасі, пов'язані з 2 факторами.

По-перше, окупанти застосовують килимове бомбардування. Вони стирають з лиця землі деякі населені пункти, у яких часом обороняються українські солдати. Це є однією з причин того, чому ЗСУ іноді переходять на більш вигідні для них позиції.

По-друге, для досягнення своїх цілей російська армія фактично стягнула на Донбас найпотужніші бойові сили. Цю "еліту" постійно перекидають з одного напрямку на інший, щоб забезпечити хоч якесь просування.

Фактично за 2 – 3 тижні операції у районі Сєвєродонецька, Попасної ми "перемололи" дуже великий відсоток російської військової еліти. "М'ясних батальйонів" дуже багато. Однак професійних, мотивованих штурмовиків мало. Більшість з них були знищені внаслідок цих важких боїв,

– зазначив радник глави МВС.

Андрусів також припустив, що найближчим часом у наступі російських військових на українські населені пункти буде певна пауза. Усе через те, що окупанти потрохи видихаються.

Ліквідація російської "верхівки": інші новини

Українські військові у травні знищили російського полковника Володимира Іванова. Він працював у пресслужбі міністерства оборони Росії.

На Херсонщині у квітні українські військові знищили пункт управління російськими військами та ліквідували двох генералів країни-агресорки.

В Україні ліквідовано полковника Олексія Смірнова. Він був начальником зв'язку 98 гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ.

Директор Розвідувального управління Міноборони США Скотт Берр'є у травні заявив, що Росія у війні проти України вже втратила від 8 до 10 генералів.

В Україні також ліквідували відповідального за понтонні переправи через Сіверський Донець російського полковника Дениса Козлова. Він був командиром 12 окремої гвардійської інженерної бригади.

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