Горить-палає: ЗСУ підірвали склад палива росіян на Луганщині

Збройні Сили України продовжують нищити ворога на нашій землі. Так, захисники вкотре підірвали склад палива російських окупантів.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Таким чином, "друга армія світу" вкотре зазнала шалених втрат на війні в Україні.

Важливо Потужні втрати росіян у Голій Пристані, Горлівці та Сватовому: ЗСУ нищать склади окупантів

ЗСУ підірвали склад палива окупантів

Бійці 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти ЗСУ артилерійським ударом знищили російський склад паливно-мастильних матеріалів на Луганщині.

Мовиться про підірвані запаси палива у селі Діброва Сєвєродонецького району. Населений пункт розташований на кордоні Луганської і Донецької областей між Торським і Кремінною.

Як українські військові підірвали склад палива росіян: дивіться відео

Актуальні втрати росіян

Станом на 8 листопада в Україні вже ліквідовано 77 170 окупантів. Тільки протягом минулої доби наші воїни відмінусували ще 710 російських загарбників.

Втрати техніки ворога:

танків – 2786 (+15);

бойових броньованих машин – 5654 (+24);

артилерійських систем – 1791 (+9);

РСЗВ – 391 (+0);

засоби ППО – 203 (+1);

літаків – 278 (+1);

гелікоптерів – 260 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4);

крилаті ракети – 399 (+0);

кораблі /катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17);

спеціальна техніка – 159 (+2).

Нагадаємо, що підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, у місті Гола Пристань Херсонської області.

Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині.

На Півдні нашою авіацією ворогу завдано:

8 ударів, з яких 2 по опорних пунктах,

4 по системах протиповітряної оборони,

2 по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.

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