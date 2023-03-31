У ЗСУ підтвердили використання Україною авіабомб JDAM проти росіян

Повітряні сили ЗСУ іже використовують бомби JDAM проти російських окупантів. Вони здатні вражати цілі на відстані 72 кілометри.

Цю інформацію підтвердив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Надзвичайно високоточна зброя

"Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні", – розповів Ігнат.

Він наголосив, що Україні необхідна більша кількість таких бомб для того, щоб мати ще більший успіх на фронті.

Що відомо про надання бомб

У лютому 2023-го в Bloomberg оприлюднили інформацію про те, що США передадуть Україні бомбу дальнього радіуса дії з GPS-наведенням відому як JDAM-ER. Вона зможе вражати цілі на відстані 70 – 72 кілометри.

Пентагон тоді офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію боєприпасів Joint Direct Attack Munition компанії Boeing. У Міноборони США заявили, що відправлять "високоточні повітряні боєприпаси" в рамках пакета вартістю 1,85 мільярда доларів, оголошеного 21 грудня.

JDAM – це комплекти обладнання на основі технології GPS. Завдяки цьому вільнопадні авіабомби можна переробити на всепогодні кориговані боєприпаси. Даний комплект включає інерційну систему навігації та GPS-приймач, що дозволяє підвищити точність, а також невеликі крила, що кріпляться в середній частині бомби, та хвостовий блок, який має кероване оперення, воно дозволяє бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі.