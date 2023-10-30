ЗСУ наступають на напрямку, де це не вдалося росіянам: зміни карти фронту за тиждень

Сили оборони України несподівано просунулися на напрямку, де ще влітку майже без успіху намагалися атакувати росіяни. Нині там помітний гарний плацдарм для нового українського удару.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 22 – 29 жовтня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Несподіваний наступ ЗСУ

Наприкінці тижня після тривалих і важких боїв українські військові змогли відкинути російські війська з західних околиць Сергіїівки. Маленьке село розташоване поблизу адмінмежі Луганської та Харківської областей західніше Сватового.

У самому селі до повномасштабного вторгнення проживали всього 20 людей, але його значення полягає в дещо іншому. Ця ділянка доволі незручна для оборони росіян, адже просто за спинами окупантів протікає ріка Жеребець, що, без сумніву, відчутно ускладнює логістику.

Цілком імовірно, що Сили оборони можуть скористатися цієї перевагою й зовсім викинути ворога із західного берега річки, звільнивши територію площею в десятки квадратних кілометрів від Райгородки до Нововодяного. Втім, подальший наступ на цій ділянці вже буде ускладнений тим самим фактором Жеребця.

До слова, своє незручне положення чудово усвідомлюють і росіяни. Вони намагалися покращити власне становище на західному березі влітку 2023 року, коли намагалися наступати на Новоєгорівку. Та успіхи ворога тоді були зовсім мінімальними – росіяни так і не закріпилися в Новоєгорівці, але змогли захопити ту саму зовсім крихітну Сергіївку.

ЗСУ наступають біля Сергіївки: дивіться карту

Росіяни атакують Авдіївку

Вже третій тиждень поспіль російські війська не втрачають сподівань оточити та захопити Авдіївку, підтягуючи свої резерви та не збавляючи темпів наступу. Протягом минулого тижня основний удар ворог сконцентрував на північному фланзі міста й мав успіхи в районі Красногорівки.

Від початку наступальної кампанії росіян на Авдіївку в рази зросли їхні втрати – як у живій силі, так і бронетехніці та артилерії. Втім, зі своїми втратами російське командування зовсім не рахується, не зупиняючи свого наступу, а лише підтягуючи все нові й нові резерви. Оборонцям Авдіївки в ці дні вкрай важко.

Росіяни наступають на Авдіївку: дивіться карту

Бахмутський напрямок

Крім Авдіївки, протягом минулого тижня російські військові мали незначні успіхи й на північному фланзі Бахмута. Російські військові змогли захопити нечисленні позиції біля Берхівки та Хромового. Поки що важко судити про серйозність намірів ворога на цій ділянці, але факт залишається – тут ворог наступає вже другий тиждень поспіль.

Водночас важкі бої тривають за межами звільнених Кліщіївки та Андріївки. Українські військові намагаються просуватися, втім це стає дедалі складнішим завданням. Передовсім через виснаження наших бійців після важкої наступальної кампанії, яка досі тривала від початку літа.

Росіяни наступають біля Бахмута: дивіться карту