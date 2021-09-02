ЗСУ на півдні країни "відбивали атаку противника" за допомогою "Буків" та С-300

2 вересня 2021 , 14:50
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Джерело:

фейсбук командування об'єднаних сил ЗСУ

На півдні країні Збройні сили України "відбивали атаку противника" за допомогою "Буків", "Оса" та С-300. Це відбулось під час навчань з протиповітряної оборони.

Тренувались для відбиття повітряного нападу на одному з полігонів бойової підготовки. 

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ЗСУ відпрацювали навички з протиповітряної оборони

На одному з полігонів бойової підготовки, що на півдні країни, особовий склад зенітно-ракетних підрозділів вдосконалював свої навички з протиповітряної оборони,
– розповіли в ЗСУ.

Зокрема з допомогою зенітно-ракетних комплексів "Бук", "Оса" та С-300 відпрацювали завдання протиповітряного прикриття угрупування військ та важливих об'єктів інфраструктури в режимі максимально наближеному до бойового.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що в ході практичної фази навчань засоби протиповітряної оборони відпрацювали:

  • питання наведення на цілі повітряного противника;
  • завдання з підтримки наземних сил;
  • відбиття повітряного нападу умовного противника;
  • прикриття важливих державних об'єктів.

Навчання мали мету підвищити злагодженість в роботі бойових розрахунків. Тому, в процесі їх планування тренувань враховувався узагальнений аналіз досвіду проведення бойових дій,
– запевнив Наєв.

Він додав, що військові із завданнями впоралися та досягли мети тренування.

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Автор: Діана Квасневська