ЗСУ на півдні країни "відбивали атаку противника" за допомогою "Буків" та С-300

На півдні країні Збройні сили України "відбивали атаку противника" за допомогою "Буків", "Оса" та С-300. Це відбулось під час навчань з протиповітряної оборони.

Тренувались для відбиття повітряного нападу на одному з полігонів бойової підготовки.

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ЗСУ відпрацювали навички з протиповітряної оборони

На одному з полігонів бойової підготовки, що на півдні країни, особовий склад зенітно-ракетних підрозділів вдосконалював свої навички з протиповітряної оборони,

– розповіли в ЗСУ.

Зокрема з допомогою зенітно-ракетних комплексів "Бук", "Оса" та С-300 відпрацювали завдання протиповітряного прикриття угрупування військ та важливих об'єктів інфраструктури в режимі максимально наближеному до бойового.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що в ході практичної фази навчань засоби протиповітряної оборони відпрацювали:

питання наведення на цілі повітряного противника;

завдання з підтримки наземних сил;

відбиття повітряного нападу умовного противника;

прикриття важливих державних об'єктів.

Навчання мали мету підвищити злагодженість в роботі бойових розрахунків. Тому, в процесі їх планування тренувань враховувався узагальнений аналіз досвіду проведення бойових дій,

– запевнив Наєв.

Він додав, що військові із завданнями впоралися та досягли мети тренування.

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