Пекельні 2500 градусів: ЗСУ стали використовувати "дрони-дракони" із сумішшю терміту

У ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що українські військові нетипово використовують FPV-дрони. Такі БпЛА розсипають над позиціями окупантів терміт — суміш гранул оксиду заліза, що горять, та алюмінію, передає 24 Канал.

Держава постійно вдосконалює зброю. Днями заявили, що Україна має дрони та ракети, що можуть пролетіти на 1500 кілометрів углиб Росії.

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Що відомо про "дрони-дракони", які поливають ворога вогнем

Ці безпілотники не скидають гранати і не летять у ціль із зарядом вибухівки – вони роблять боляче інакше. Принцип дії "драконів" простий: вони розкидають над противником запалювальну суміш, внаслідок чого територія під дроном буквально випалюється, наче над нею пролетів дракон.

Власне, через це у соцмережах з'явилася назва "дрони-дракони" або "дрони-терміти".

Вистачає 20 секунд вогняного дощу, щоб спалахнула лісосмуга завдовжки приблизно 100 метрів. Найголовніше, що вогонь охоплює і боєприпаси, які починають вибухати.

Температура горіння терміту становить приблизно 2500 градусів – це означає, що розпечена суміш за лічені секунди роз'їдає навіть залізо, а міномети, гранати та патрони стають смертоносними для своїх власників,

– навели дані у BILD.

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Відомо про три випадки бойового застосування FPV-дронів із термітом низки підрозділів:

РУБпАК No Chance 108 окремої бригади територіальної оборони України (випалили посадку у Запорізькій області);

батальйон безпілотних систем "Перун" із 42 механізованої бригади (в районі села Стариці Харківської області);

60 окрема механізована Інгулецька бригада (там відпрацював "нічний" FPV-дрон, роботу показав Сергій Стерненко).

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За інформацією журналістів, українські військові ще наприкінці минулого року замислилися над тим, як можна використовувати термітну суміш разом із безпілотниками. У ЗСУ вирішили, що "під стандартний FPV-дрон можна помістити близько 500 грамів термітної суміші. Хімічна реакція запускається з допомогою дистанційного управління лише незадовго до появи у районі цілі".

"Наскільки зрештою буде масштабований такий спосіб використання FPV-дронів із запалювальними сумішами – залишається під питанням. Водночас також не варто нехтувати тим фактом, що така технологія не є чимось секретним і дрони в такий спосіб також може використовувати й противник", – зауважили в Defense Express.