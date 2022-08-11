Відправилися на дно: військові показали, як окупанти втопили свій "знатний" Т-72

Часом російські окупанти не потребують допомоги ЗСУ у їх знищенні. Вони самі заїжджають на танку в річку і топляться.

Поки бійці механізованої бригади імені Володимира Мономаха знищують окупантів, вони самі їм у цьому допомагають. У мережі з'явилося відео, як росіяни на танку просто заїжджають у річку й топляться.

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З дна прийшли – а дно і повернулись

Окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха прибирає зайві елементи з української землі. Московитські лихо-вояки втопили свій "знатний" Т-72. З дна до нас прийшли, на дно і відправились,

– пише бригада імені Мономаха.

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Бійці жартують і наголошують, що не даремно народна мудрість каже "не знаючи броду, не лізь у воду".

Наковтались української водиці… Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України,

– зазначають українські військові.

Втрати ворога станом на 10 серпня

42 800 російських окупантів;

танків – 1832 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 4076 (+10) одиниць;

артилерійських систем – 971 (+7) одиниць;

РСЗВ – 261 (+0) одиниць;

засоби ППО – 133 (+0) одиниць;

літаків – 232 (+9) одиниць;

гелікоптерів – 193 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),

крилаті ракети – 185 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 89 (+2).

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