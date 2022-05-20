У ЗСУ показали, як українська авіація "насипає" російським окупантам

20 травня 2022 , 15:01
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Джерело:

фейсбук Юрія Кочевенка

Росія стверджує, що українську авіацію знищили ще на початку повномасштабної війни. Але всі ми знаємо, що таке російська пропаганда. Авіація України, немов Фенікс, воскресає з попелу і майстерно знищує ворогів.

Відео професійної роботи льотчиків опублікував офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко у своєму фейсбуці. 

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На відео видно, як два українських гелікоптери, піднявшись в небо, майстерно відпрацьовують удари по ворожих військах. Інформації, де саме відбувається атака, не вказали. Проте всі можуть побачити, на якому рівні Повітряні сили України справляються з тими, хто без запрошення прийшов на нашу землю. 

Запуск ракети з українського гелікоптера / скриншот з відео

Робота української авіації / скриншот з відео

Українська авіація, яку за версією російської пропаганди, вже кілька разів знищили, насипає оркам. І чим далі, тим дужче,
– підписав Кочевенко відео. 

Свіжі втрати росіян на війні проти України станом на 20 травня

На захисті України стоять як наземні, так і повітряні війська, тому ворогу не сховатись від пильного ока української армії. Щодня найулюбленіший список кожного українця поповнюється новими втратами росіян в особовому складі та в техніці. Втрати Росії:

  • особового складу 28 700 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1 263 (+9) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 3 090 (+27) одиниці;
  • артилерійських систем – 596 (+1) одиниць;
  • РСЗВ – 200 (+1) одиниць;
  • засобів ППО – 93 одиниці;
  • літаків – 204 (+1) одиниці;
  • гелікоптерів – 168 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) одиниць;
  • крилатих ракет – 103 одиниць;
  • кораблів та катерів – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) одиниць;
  • спеціальної техніки – 43 одиниці.

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Автор: Ірина Грицик