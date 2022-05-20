У ЗСУ показали, як українська авіація "насипає" російським окупантам
Джерело:фейсбук Юрія Кочевенка
Росія стверджує, що українську авіацію знищили ще на початку повномасштабної війни. Але всі ми знаємо, що таке російська пропаганда. Авіація України, немов Фенікс, воскресає з попелу і майстерно знищує ворогів.
Відео професійної роботи льотчиків опублікував офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко у своєму фейсбуці.
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На відео видно, як два українських гелікоптери, піднявшись в небо, майстерно відпрацьовують удари по ворожих військах. Інформації, де саме відбувається атака, не вказали. Проте всі можуть побачити, на якому рівні Повітряні сили України справляються з тими, хто без запрошення прийшов на нашу землю.
Запуск ракети з українського гелікоптера / скриншот з відео
Робота української авіації / скриншот з відео
Українська авіація, яку за версією російської пропаганди, вже кілька разів знищили, насипає оркам. І чим далі, тим дужче,
– підписав Кочевенко відео.
Свіжі втрати росіян на війні проти України станом на 20 травня
На захисті України стоять як наземні, так і повітряні війська, тому ворогу не сховатись від пильного ока української армії. Щодня найулюбленіший список кожного українця поповнюється новими втратами росіян в особовому складі та в техніці. Втрати Росії:
- особового складу 28 700 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1 263 (+9) одиниці;
- бойових броньованих машин – 3 090 (+27) одиниці;
- артилерійських систем – 596 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 200 (+1) одиниць;
- засобів ППО – 93 одиниці;
- літаків – 204 (+1) одиниці;
- гелікоптерів – 168 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) одиниць;
- крилатих ракет – 103 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) одиниць;
- спеціальної техніки – 43 одиниці.
Останні новини про знищення ворожої авіації:
- 18 травня Повітряні Сили ЗСУ знищили бронетехніку армії ворога практично одним ударом. Українська авіація зробила це під прикриттям винищувачів. Унаслідок атаки знищено не лише 20 одиниць техніки, але й особовий склад військ Росії та його боєприпаси.
- Два дні тому, 18 травня, українські захисники збили у небі ворожий Су-34 над Куп'янським районом. Літак впав в Оскіл неподалік Підлиману. На жаль, пілотам ворожого винищувача вдалося катапультуватися.
- 17 травня наші воїни збили ще один російський безпілотник над Дніпропетровською областю. Тепер російський дрон типу "Орлан" більше не зможе проводити розвідку над українським містом.
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