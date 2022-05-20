У ЗСУ показали, як українська авіація "насипає" російським окупантам

Росія стверджує, що українську авіацію знищили ще на початку повномасштабної війни. Але всі ми знаємо, що таке російська пропаганда. Авіація України, немов Фенікс, воскресає з попелу і майстерно знищує ворогів.

Відео професійної роботи льотчиків опублікував офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко у своєму фейсбуці.

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На відео видно, як два українських гелікоптери, піднявшись в небо, майстерно відпрацьовують удари по ворожих військах. Інформації, де саме відбувається атака, не вказали. Проте всі можуть побачити, на якому рівні Повітряні сили України справляються з тими, хто без запрошення прийшов на нашу землю.

Запуск ракети з українського гелікоптера / скриншот з відео

Робота української авіації / скриншот з відео

Українська авіація, яку за версією російської пропаганди, вже кілька разів знищили, насипає оркам. І чим далі, тим дужче,

– підписав Кочевенко відео.

Свіжі втрати росіян на війні проти України станом на 20 травня

На захисті України стоять як наземні, так і повітряні війська, тому ворогу не сховатись від пильного ока української армії. Щодня найулюбленіший список кожного українця поповнюється новими втратами росіян в особовому складі та в техніці. Втрати Росії:

особового складу 28 700 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1 263 (+9) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 090 (+27) одиниці;

артилерійських систем – 596 (+1) одиниць;

РСЗВ – 200 (+1) одиниць;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 168 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) одиниць;

крилатих ракет – 103 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

Останні новини про знищення ворожої авіації:

18 травня Повітряні Сили ЗСУ знищили бронетехніку армії ворога практично одним ударом. Українська авіація зробила це під прикриттям винищувачів. Унаслідок атаки знищено не лише 20 одиниць техніки, але й особовий склад військ Росії та його боєприпаси.

Два дні тому, 18 травня, українські захисники збили у небі ворожий Су-34 над Куп'янським районом. Літак впав в Оскіл неподалік Підлиману. На жаль, пілотам ворожого винищувача вдалося катапультуватися.

17 травня наші воїни збили ще один російський безпілотник над Дніпропетровською областю. Тепер російський дрон типу "Орлан" більше не зможе проводити розвідку над українським містом.

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