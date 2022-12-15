"Щоб інші спали в теплих ліжках": у ЗСУ показали, як захисники відпочивають в окопах

Українські захисники і захисниці щодня героїчно протистоять ворогу, звільняючи території з-під окупації клаптик за клаптиком. Усе для того, аби громадяни України були у безпеці.

У Сухопутних військах показали, як ЗСУ відпочивають в окопах на фронті. Щемливе фото не залишить байдужим нікого.

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Відпочинок в холодному окопі, заради спокійного сну українців

У пресслужбі Сухопутних військ оприлюднили світлину бійця Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. На ній видно, як український захисник перепочиває в окопі.

Щоб якомога більше людей могли спати вдома, в теплих ліжках, ось так, в окопах, відпочивають наші захисники,

– написали у ЗСУ.



Воїн ЗСУ відпочиває в окопі / Фото Сухопутних військ

До слова, Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що в української армії є достатньо людського ресурсу, аби спинити противника. Однак є проблеми зі зброєю та амуніцією, яка не завжди є в достатній кількості.

З цим можуть допомогти лише західні партнери. Українська влада, за словами міністра, регулярно веде перемовини з представниками іноземних держав щодо надання озброєння та військового спорядження українцям.

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Бійці ЗСУ оберігають сон українців, знищуючи противника на полі бою

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