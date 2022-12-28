ЗСУ знайшли приховані позиції росіян під Бахмутом і завдали потужного удару: оперативне відео
Російські бойовики не полишають спроб захопити Бахмут. Наші військові героїчно тримають оборону та відбивають атаки ворога.
Бійці 30-ї окремої механізованої бригади знайшли приховані позиції російських окупантів під Бахмутом. Наші воїни завдали потужного удару по місцях базування загарбників.
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Чергові втрати російських вояк
Окупанти облаштували приховані позиції у лісосмузі під Бахмутом. Проте оператори дронів 30 ОМБр знайшли їх і там. Українські захисники показали успішну свою роботу.
Кілька влучних скидань гранат – і ворог, зазнавши втрат, ганебно втік. Так само проженемо його і з нашої землі,
– зазначають військові.
Як українські воїни викрили позиції росіян: дивіться потужне відео
Фортеця Бахмут
- Вже декілька місяців поспіль під Бахмутом точаться запеклі бої. Російські загарбники стягнули ледь не всю всі свої сили на Донеччину.
- Аналітики ISW переконані, що сил ворога на довго не вистачить. У своєму останньому аналізі експерти зазначили, що окупанти дуже виснажені в Бахмуті. Вони припускають, що загарбники наближаються "до кульмінації", як у серпні в Херсоні.
- В ISW зазначили : "Бойові втрати росіян, ймовірно, змушують російських військових у районі Бахмута використовувати штурмові групи розміром у одиницю… Повідомлення про те, що російські військові використовують групи розміром у відділення, ймовірно, є результатом тривалої виснажливої війни та вказує на деградацію більших доктринальних формувань вище рівня взводу".
- Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий нещодавно заявив, що Бахмут залишається головним напрямком удару ворога. Окупанти зосередили там всі свої сили, намагаючись прорвати нашу оборону.