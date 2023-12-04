За 6 кілометрів Бахмут: Сухопутні війська показали головну ялинку країни

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Уже другий рік поспіль українці святкуватимуть Новий рік та Різдво у стані широкомасштабної війни. Сили оборони роблять усе можливе для звільнення української території. Наразі епіцентр бойових дій - Схід, саме там оборонці розташували головну ялинку країни.