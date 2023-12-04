За 6 кілометрів Бахмут: Сухопутні війська показали головну ялинку країни

4 грудня 2023, 10:02
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Джерело:

Сухопутні війська ЗСУ

Уже другий рік поспіль українці святкуватимуть Новий рік та Різдво у стані широкомасштабної війни. Сили оборони роблять усе можливе для звільнення української території. Наразі епіцентр бойових дій - Схід, саме там оборонці розташували головну ялинку країни.

Попри те, що розташована вона в одній із найгарячіших точок фронту, ялинка прикрашена святковими прикрасами. 

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Воїни Сухопутних військ розташували ялинку за 6 кілометрів від Бахмута, де тривають важкі бої.

"Головна ялинка країни", – підписали фото захисники.

Захисники розташували ялинку за 6 кілометрів від Бахмута / Фото Сухопутних військ 

 Що відбувається на Бахмутському напрямку 

  • На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
  • Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • Попри складні погодні умови контрнаступ триває, хоч і його темп уповільнився. 
Автор: Анастасія Лукашевська