За 6 кілометрів Бахмут: Сухопутні війська показали головну ялинку країни
4 грудня 2023, 10:02Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Уже другий рік поспіль українці святкуватимуть Новий рік та Різдво у стані широкомасштабної війни. Сили оборони роблять усе можливе для звільнення української території. Наразі епіцентр бойових дій - Схід, саме там оборонці розташували головну ялинку країни.
Попри те, що розташована вона в одній із найгарячіших точок фронту, ялинка прикрашена святковими прикрасами.
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Воїни Сухопутних військ розташували ялинку за 6 кілометрів від Бахмута, де тривають важкі бої.
"Головна ялинка країни", – підписали фото захисники.
Що відбувається на Бахмутському напрямку
- На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
- Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- Попри складні погодні умови контрнаступ триває, хоч і його темп уповільнився.