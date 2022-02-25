ЗСУ, поліція, самооборона працюють добре, – Офіс Президента

В Офісі Президента заявили, що контроль над значною територією України, яка зазнала ударів Росії, зберегли. ЗСУ, поліція та самооборона працюють добре.

Якщо порівняти військові потенціали України та Росії, то ми тримаємось ефективно. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Важливо Росія хоче "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня, – Подоляк

Подоляк відзначив, що в деяких містах підрозділи самооборони дуже потужні. Щоправда, тактика, яку застосовують війська Росії, – вже не військова, а терористична.

Хочуть затиснути Київ

Подоляк розповів і про основну ціль окупантів. Вони хочуть розв'язати ключове завдання, а саме – "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня.

Найскладнішою ситуація є на харківському напрямку. Активні бої ведуть на Сумщині, а також на півдні країни.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!