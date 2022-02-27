ЗСУ поширили поради, як поводитися на блокпостах
Джерело:фейсбук Сухопутних військ ЗСУ
Для виявлення російських диверсантів, а також ускладнення пересувань окупаційних військ в Україні встановлюють блокпости. У Збройних силах дали поради, як на блокпостах слід поводитися.
Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили у мережі декілька практичних порад щодо блокпостів. Їх масово облаштовують по всій країні.
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Як поводитися на блокпостах: поради
Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блокпости,
– зазначили у Сухопутних військах.
Там наголосили, що це – необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.
Аби уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликають дотримуватись кількох нескладних правил.
Як поводитися на блокпостах / Інструкція ЗСУ
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