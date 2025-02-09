Зірвали евакуацію пілота: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про пошкодження гелікоптера біля Торецька

Українські військові не дозволили окупантам евакуювати російського пілота гелікоптером Мі-8 неподалік Торецька. Воїни ЗСУ застосували проти вертольота дрон.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону. Окупант хотів евакуюватися з гелікоптера після того, як ЗСУ вразили судно ракетою із ЗРК.

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Бійці ЗСУ значно пошкодили російський гелікоптер

У Торецьку йдуть міські бої, росіяни не контролюють це місто. Ба більше, вони не пускають на цю територію навіть ворожу авіацію. У суботу, 8 лютого, українські захисники збили неподалік Торецька ворожий літак та пошкодили гелікоптер. Військові використали FPV-дрон, аби російські окупанти не змогли евакуювати пілота літака вертольотом. Йому довелося летіти на свою територію в несправному стані.

Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що найчастіше дрони ефективно працюють проти ворожої бронетехніки. Зокрема, ефективну роботу демонструють БпЛА на оптоволокні.

Бронетехніка вцілому все менше використовується саме через велику кількість FPV-дронів, в тому числі на оптоволокні. Бо якщо раніше можна було зробити танк, і ще згори поставити РЕБ, то РЕБ не захистить вас від дрона на оптоволокні, просто тому, що він не глушиться. Все одно він той танк знищить,

– розповів Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, росіяни мають значні втрати на кількох ділянках зони відповідальності ОСУВ "Хортиця". Зокрема, на Покровському напрямку росіяни намагаються просуватися, але вже мають втрати в особовому складі, а саме 7000 загиблих солдатів.

Збиття російського Су-25 біля Торецька

Після того, як стрілець Павло Жалко з Рівненської області прицільно влучив по літаку, судно розлетілося в різних напрямках. Російські піхотинці бродили між уламками та шукали вцілілі деталі. Українські військові спостерігали за ними за допомогою дрона.