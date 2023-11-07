Корабель "Аскольд" перетворився на купу сміття: які непрості рішення змушена ухвалювати Росія

Збройні Сили України підтвердили пошкодження ракетного корабля "Аскольд". Надбудова сильно зруйнована, тому Росії буде дешевшим порізати судно на металобрухт.

Такими думками з 24 Каналом поділився військовий експерт Владислав Селезньов. Фактично, за його словами, корабель, який жодного разу не здійснив бойового виходу, перетворився на сміття.

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Що ЗСУ пошкодили, крім корабля

Українські військові 4 листопада вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі, що в окупованому Криму. Очевидно, що росіяни вклали чимало коштів після окупації, аби повністю відновити функціонал заводу.

Тобто ворог суттєво вкладався в розвиток цієї інфраструктурної одиниці, яка нині працює на збільшення бойових можливостей Чорноморського флоту Росії,

– сказав військовий експерт.

Як пояснив Селезньов, ЗСУ пошкодили не лише корабель "Аскольд", а й інфраструктуру навколо, що є дуже доброю новиною. Оскільки росіяни будуть вимушені ухвалити рішення про переміщення виробництва вже на територію Росії. Крім того, окупанти забиратимуть якнайдалі від Криму кораблі-носії ракет "Калібр".

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Чи зменшаться обстріли ракетами "Калібр"

Утім, таке переміщення не убезпечить Україну від ракетних обстрілів. Навіть якщо окупанти запускатимуть "Калібри" з акваторії бухти Новоросійська, вони зможуть долетіти аж до Ужгорода, адже максимальна відстань до 2 тисяч кілометрів.

Але те, що ворог змушений передислоковувати частину персоналу, устаткування, обладнання, зброю, техніку в інші регіони – це вже добра новина. Адже ворог розуміє, що немає спокійних та безпечних ділянок, акваторій, бухт на території Криму. Чим далі, тим більше і частіше трапляється "бавовна" в Криму,

– зауважив Владислав Селезньов.

Атаки по території півострова відбуваються частіше, бо українська армія працює над зменшенням бойових можливостей Росії у Криму. Як припустив Селезньов, у такий спосіб закладаються підвалини для звільнення українського Криму від ворожої армії.

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