Посилення оборони Києва: навколо столиці зводять багатоешелонний захист

Збройні сили України укріплюють свої позиції поблизу Києва. Військові вдосконалюють системи інженерного обладнання та зводять фортифікаційні споруди.

Оборона Києва та Київщини постійно вдосконалюється. Навколо столиці зводять багатоешелонний захист.

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ЗСУ посилюють систему оборони Києва

Аналізуючи захист столиці в лютому – квітні, вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони:

триває обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу;

нарощення фортифікаційного обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу;

встановлення вибухових та невибухових інженерних загороджень перед позиціями наших військ.

Таким чином, створюється система багатоешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій. Робота над їх покращенням не припиняється.



ЗСУ посилюють систему оборони / Фото Сухопутних військ ЗСУ



Навколо столиці зводять багатоешелонний захист / Фото Сухопутних військ ЗСУ

У Києві знову екстрено вимкнули світло: що відомо

Після того, як російські окупанти нещодавно знову вдарили по енергосистемі України, подекуди запровадили нові відключення світла.

У Києві 2 листопада екстрено вимкнули світло мешканцям декількох житлових масивах. Сталося це в обхід чинних графіків відключення світла. Де саме виникли проблеми з електроенергією – читайте за посиланням.

Київська ОВА закликає людей готуватися до будь-якого розвитку подій, завжди мати запаси їжі та води, заряджені мобільні телефони. Та повідомляють, що світла може не бути тижнями.

Крім цього, після ракетного обстрілу 31 жовтня у деяких районах міста відсутнє опалення. Мер міста пообіцяв, що його відновлять якнайшвидше.

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