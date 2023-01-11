Знищуємо не лише катери, а й маломоторні човни – і це постійно, – Єрін
Нещодавно росіяни позбулись ще одного катера, який використовували на Дніпрі. В ЗСУ розповіли, що російські загарбники постійно втрачають й інший водний транспорт.
Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін в ефірі телемарафону заявив, що наші військові знищують й маломоторні човни ворога.
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Як часто росіяни втрачають водний транспорт
Будь-які плавзасоби противника знищуються (Збройними Силами України – 24 Канал). Знищуються не тільки катери, а й маломоторні човни, на яких невеликі групи противника намагаються здійснювати свою діяльність,
– заявив Єрін.
За його словами, це відбувається постійно. Тобто наші військові постійно контролюють противника та його пересування.
За словами керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, така діяльність ЗСУ – регулярна.
"Знищення відбуваються регулярно. Просто результати цих знищень не завжди можливо стовідсотково підтвердити", – пояснив Євген Єрін.
Саме тому ця інформація не завжди оприлюднюється. Щодо знищеного 9 січня катера, то полковник запевнив – додаткових подробиць наразі немає.
Що відомо про знищений катер та човни противника
- 10 січня в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ з'явилась інформація, що ЗСУ ліквідували один корабель ворога. Тобто втрати зросли до 17 одиниць.
- Згодом в Міноборони цю інформацію підтвердили. За даними ЗСУ, знищити ворожий катер вдалось в дельті річки Дніпро, а саме в районі острова Білогрудий. Ліквідували ворожу техніку сили оборони Таврійського напрямку артилерійськими засобами.
- Євген Єрін уточнив, що на знищеному кораблі були російські військові. Їхня кількість поки не відома.
- Однак в ефірі 24 Каналу Єрін сказав, що, крім ворожого катера, ЗСУ ліквідували ще два маломоторних човни з диверсійними групами.