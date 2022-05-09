У ЗСУ повідомили, скільки у Чорному морі ворожих кораблів, та скільки на них крилатих ракет

Російські військові все ще тримають в акваторії Чорного моря свої кораблі, хоч ми і потопили крейсер "Москва". У ЗСУ розповіли, скільки на них зараз крилатих ракет.

На жаль, російські військові атакують Україну і з акваторії Чорного моря. Як повідомляють в оперативному командуванні "Південь", для цього в окупантів там є 6 кораблів, а також 2 підводні човни.

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Судна готові до атаки

Кожне із цих суден готове у будь-який момент обстрілювати територію України. А для цього у їхньому оснащенні понад пів сотні крилатих ракет.

Відтак, в ОК "Південь" закликають не нехтувати сигналами про повітряну тривогу. На жаль, російські військові надзвичайно непередбачувані та можуть завдати удару навіть по тих об'єктах, де ніхто і не сподівався. А це останнім часом стається дедалі частіше, адже "демілітаризують" вороги житлові будинки, склади та інші споруди, які не мають нічого спільного з військовою справою.

Крім того, слід пам'ятати про те, що ні в якому разі не слід наближатися до предметів, які можуть викликати у вас підозру. Що ж стосується інформації, то її варто черпати з офіційних достовірних джерел інформації.

Водночас не варто забувати, що й українські військові дають гідну відсіч російським загарбникам. Мовиться як про живу силу, так і про ворожу техніку, якої з кожним днем стає все менше.

Актуальні втрати ворога

Наразі нашим військовим вдалося знищити 25 500 російських загарбників. Також в окупантів стало менше танків і бойових броньованих машин – 1 130 та 2 741 відповідно. Що стосується артилерійських систем, то їх в оснащенні армії ворога на 509 менше.

Засобів протиповітряної тривоги ЗСУ знешкодили 86 одиниць, а реактивних систем залпового вогню – 179. Вдалося знешкодити також 199 літаків, 156 гелікоптерів, 360 безпілотників, а також 92 крилаті ракети. Крім того, відомо про 12 знищених катерів і кораблів, а також 1 961 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн і 39 одиниць спеціальної техніки.

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