Притримують для своїх стратегічних завдань: у ЗСУ пояснили затишшя з ракетними обстрілами

Російські військові з 21 вересня не завдавали масованих ударів по Україні далекобійними ракетами. У Повітряних Силах ЗСУ пояснили, з чим може бути пов'язана так звана пауза щодо обстрілів.

Ймовірно, Росія витримує паузу, щоб дати своїй промисловості можливість накопичити певну кількість ракет. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Росія намагається притримати ракети для майбутніх обстрілів

"Росіяни не можуть використовувати їх (ракети – 24 Канал) так інтенсивно, без того, щоб випорожнювати запаси їхнього стратегічного недоторканного запасу", – заявив Ігнат.

Спікер підкреслив, що росіяни вже давно "залізли" до недоторканного запасу.

Тому ймовірно, що ті ракети далекобійні, які можуть летіти з дальністю до 5 500 кілометрів, зокрема ракети Х-101, вони будуть намагатися притримати для якихось своїх стратегічних завдань,

– сказав Ігнат.

Чому Росія не відмовиться від ракетних ударів

Також речник розповів, чому Росія не може застосовувати тільки "Шахеди" та відмовитися від практики ракетних ударів.

Ігнат нагадав, що під час минулої кампанії, в рамках якої Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України, росіяни завдавали комбінованих ударів. Зокрема, окупанти випускали ракети різного базування та використовували "Шахеди".

Спікер заявив, що Росія продовжить використовувати "Шахеди" й надалі, однак він зазначив, що Україна посилює ППО, отримуючи засоби для боротьби проти дронів.

Тому Ігнат констатував, що Росія одними "Шахедами" не обійдеться і ворогу потрібно накопичувати арсенал ракет.

Зауважимо, що Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть комплекси MSI-DS Terrahawk Paladin. Ці системи допоможуть Україні збивати ворожі дрони.

Додамо, що попередня подібна перерва в завданні ракетних ударів сталася в період з 9 березня – 28 квітня 2023 року, тобто 51 день.