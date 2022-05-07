У ЗСУ пояснили, скільки часу потрібно пілотам, щоб пристосуватись до сучасних західних літаків

Росія намагалася захопити повітряний простір України, щоб швидше просуватися вперед у війні. Але їй це не вдалося, у тому числі через вдалі дії українських пілотів. Але наша армія потребує сучасної авіації.

Україна неодноразово зверталася до західних партнерів надати більше сучасного озброєння. У тому числі й бойову авіацію, завдяки якій українська арія зможе завдавати значно більших втрат російським окупантам. Мова йде про американські літаки F-15 та F-16. Цю інформацію під час пресбрифінгу підтвердив і речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

Варте уваги У Повітряних силах розповіли, яка техніка потрібна Україні для самостійного закриття неба

За його словами, українські військові льотчики вже мають досвід польотів на таких літаках.

"Це літаки, які вже були в Україні на аеродромах Миргород та Старокостянтинівка. Мова йде навіть про 2018 рік. Це авіація Національної гвардії штату Каліфорнія. Наші пілоти вже літали на них. Це були ознайомчі польоти в кабіні з американськими льотчиками", – розповів Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат також зазначив, що літаки F-15 та F-16 такого ж покоління, що і МіГ-29 та Су-27, які є на озброєнні в української армії. Відмінність лише в тому, що згодом американські літаки пройшли серйозну модернізацію озброєння, радарів та систем навігації, через що і переважають радянські аналоги.

Навчитися літати для українського льотчика-професіонала, який має бойовий досвід, не є проблемою. Це питання декількох тижнів. І льотчики будуть прекрасно себе почувати в кабіні американських літаків. Інша мова – навчитися воювати на ньому та застосовувати озброєння. Це важчий процес. Але наші пілоти готові день і ніч, не жаліючи сил, вчитися в якомога швидшому темпі,

– наголосив Юрій Ігнат.

Українські пілоти готові вирішити на відповідні навчання як до США, так і до інших країн-членів НАТО, де є відповідні тренажери та інструктори. При цьому в Україні достатня кількість пілотів, щоб відправка частини з них закордон на навчання не була значною втратою для обороноздатності країни. Адже за час війни є чимало тих, кого викликали з резерву, і які ще можуть здійснювати бойові вильоти.

Важливо! Командування Повітряних сил ЗСУ напередодні заявило що українські військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16. Окрім того, американські бомбардувальники також не літають над Україною.

Відтак головне питання – це надання самої техніки.

"Це дасть нам можливість закрити небо самотужки. Якщо з'явиться такий літак, то це кардинально змінить розклад сил", – наголосив Юрій Ігнат.

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Станом на 7 травня, на 72-й день війни, українські військові збили 199 літаків ворога. Це зробили як у повітряних боях, так і за допомогою сил протиповітряної оборони. Через такі значні втрати командування окупантів вирішило обмежити діяльність авіації в зонах дії української ППО. Відтак кількість збитих ворожих літаків значно скоротилася.