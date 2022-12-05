Мобілізація у Росії: у ЗСУ пояснили, чому для України зросла загроза
Після того, як Росія оголосила про так звану часткову мобілізацію, для України зросла загроза. У Росії мобілізували понад 300 тисяч людей.
Про це в інтерв'ю в ефірі телемарафону заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, 310 тисяч мобілізованих у Росії збільшили загрозу для України.
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Новостворені російські підрозділи мають кращий рівень підготовки
Сирський заявив, що завдяки мобілізованим Росія може створювати нові бригади та батальйони.
Така кількість (310 тисяч мобілізованих – 24 канал) збільшила нам загрозу. Це не просто слова, це нові бригади, нові батальйони, які пройшли підготовку. Це поповнення, на яке так очікувала російська армія, тому що вона була фактично виснажена,
– зазначив він.
Крім того, Сирський підкреслив, що новостворені російські підрозділи мають кращий рівень підготовки, аніж ті, які були відправлені на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення.
У Міноборони заявили, що мобілізація не дала того ефекту, який чекав Кремль
- На відміну від Сирського, в Міноборони України заявили, що так звана часткова мобілізація росіян не дала таких результатів, на які сподівалось командування окупантів.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорила, що "мобілізовані" мають низький рівень підготовки, тому втрати серед особового складу збільшуються.
- За даними Генштабу ЗСУ, з 24 жовтня до 24 листопада в Україні загинула рекордна кількість російських солдатів – 17 470. Це навіть більше, ніж в перший місяць війни.
- Цей факт теж може натякати на низький рівень підготовки росіян. Втім, слід зазначити, що великі втрати окупантів фіксували під час контрнаступу ЗСУ на Херсонщині.
- На війні в Україні вже воює майже 100 тисяч мобілізованих, значна частина з яких на Луганщині. Експерти повідомляли, що Росія не впоралася з мобілізацію і кидає на фронт солдатів без підготовки.