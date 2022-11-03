ЗСУ приземлили під Бахмутом ворожий літак: оперативне відео
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Збройні сили Україні відбивають атаки ворога та успішно чинять опір. Наші захисники збили ворожий літак поблизу Бахмута.
Коли саме нашим військовим вдалося знищити ворожий літак – наразі не відомо. У телеграм-каналі Сухопутних військ Збройних сил України опублікували відео, де повідомляється про черговий "жест доброй волі" окупантів.
До теми ЗСУ чинять опір, – у Генштабі розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку
Ворожий літак "втомився" поблизу Бахмута
На відео видно, як наші захисники підбили ворожий літак. Декілька хвилин йому ще вдалося пролетіти, а потім він впав та спалахнула пожежа.
Падіння ворожого літака поблизу Бахмута: відео
Окупанти не полишають спроб захопити Бахмут. Однак у Генштабі запевняють, що "ситуація хоч і складна, але контрольована".
Ворог завдав авіаційних ударів по позиціях наших військ в районах населених пунктів Соледар та Бахмут, вів наступальні дії в районах 7 населених пунктів.
Загарбники намагаються захопити Соледар, аби просунутися до Часового Яру. Збройні сили Україні відбивають атаки ворога та успішно чинять опір.
Втрати ворога постійно збільшуються
З кожним днем втрати ворога лише збільшуються. Станом на 3 листопада ЗСУ ліквідували вже 74 тисячі окупантів.
Лише за останню добу Збройні Сили України знищили 730 загарбників. Зауважимо, що це не остаточні дані, адже зараз тривають активні бої й рахунок ускладнений.
Втрати загарбників у техніці станом на 3 листопада:
- танків – 2 734 (+20 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 552 (+27) одиниці;
- артилерійських систем – 1 755 (+22) одиниць;
- РСЗВ – 390 (+3) одиниць;
- засобів ППО – 198 одиниць;
- літаків – 277 одиниць;
- гелікоптерів – 258 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4) одиниці;
- крилатих ракет – 397 одиниць;
- кораблів і катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) одиниць;
Варте уваги – Російські офіцери масово гинуть в Україні: відео