ЗСУ приземлили під Бахмутом ворожий літак: оперативне відео

Збройні сили Україні відбивають атаки ворога та успішно чинять опір. Наші захисники збили ворожий літак поблизу Бахмута.

Коли саме нашим військовим вдалося знищити ворожий літак – наразі не відомо. У телеграм-каналі Сухопутних військ Збройних сил України опублікували відео, де повідомляється про черговий "жест доброй волі" окупантів.

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Ворожий літак "втомився" поблизу Бахмута

На відео видно, як наші захисники підбили ворожий літак. Декілька хвилин йому ще вдалося пролетіти, а потім він впав та спалахнула пожежа.

Падіння ворожого літака поблизу Бахмута: відео

Окупанти не полишають спроб захопити Бахмут. Однак у Генштабі запевняють, що "ситуація хоч і складна, але контрольована".

Ворог завдав авіаційних ударів по позиціях наших військ в районах населених пунктів Соледар та Бахмут, вів наступальні дії в районах 7 населених пунктів.

Загарбники намагаються захопити Соледар, аби просунутися до Часового Яру. Збройні сили Україні відбивають атаки ворога та успішно чинять опір.

Втрати ворога постійно збільшуються

З кожним днем втрати ворога лише збільшуються. Станом на 3 листопада ЗСУ ліквідували вже 74 тисячі окупантів.

Лише за останню добу Збройні Сили України знищили 730 загарбників. Зауважимо, що це не остаточні дані, адже зараз тривають активні бої й рахунок ускладнений.

Втрати загарбників у техніці станом на 3 листопада:

танків – 2 734 (+20 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 552 (+27) одиниці;

артилерійських систем – 1 755 (+22) одиниць;

РСЗВ – 390 (+3) одиниць;

засобів ППО – 198 одиниць;

літаків – 277 одиниць;

гелікоптерів – 258 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4) одиниці;

крилатих ракет – 397 одиниць;

кораблів і катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) одиниць;

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