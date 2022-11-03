ЗСУ приземлили під Бахмутом ворожий літак: оперативне відео

3 листопада 2022 , 13:58
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Джерело:

Сухопутні війська ЗСУ

Збройні сили Україні відбивають атаки ворога та успішно чинять опір. Наші захисники збили ворожий літак поблизу Бахмута.

Коли саме нашим військовим вдалося знищити ворожий літак – наразі не відомо. У телеграм-каналі Сухопутних військ Збройних сил України опублікували відео, де повідомляється про черговий "жест доброй волі" окупантів.

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Ворожий літак "втомився" поблизу Бахмута

На відео видно, як наші захисники підбили ворожий літак. Декілька хвилин йому ще вдалося пролетіти, а потім він впав та спалахнула пожежа.

Падіння ворожого літака поблизу Бахмута: відео

Окупанти не полишають спроб захопити Бахмут. Однак у Генштабі запевняють, що "ситуація хоч і складна, але контрольована".

Ворог завдав авіаційних ударів по позиціях наших військ в районах населених пунктів Соледар та Бахмут, вів наступальні дії в районах 7 населених пунктів.

Загарбники намагаються захопити Соледар, аби просунутися до Часового Яру. Збройні сили Україні відбивають атаки ворога та успішно чинять опір.

Втрати ворога постійно збільшуються

З кожним днем втрати ворога лише збільшуються. Станом на 3 листопада ЗСУ ліквідували вже 74 тисячі окупантів.

Лише за останню добу Збройні Сили України знищили 730 загарбників. Зауважимо, що це не остаточні дані, адже зараз тривають активні бої й рахунок ускладнений.

Втрати загарбників у техніці станом на 3 листопада:

  • танків – 2 734 (+20 за минулу добу) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 5 552 (+27) одиниці;
  • артилерійських систем – 1 755 (+22) одиниць;
  • РСЗВ – 390 (+3) одиниць;
  • засобів ППО – 198 одиниць;
  • літаків – 277 одиниць;
  • гелікоптерів – 258 одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4) одиниці;
  • крилатих ракет – 397 одиниць;
  • кораблів і катерів – 16 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) одиниць;

Цікаво.  Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував останні втрати росіян на війні в Україні. Він зазначив, що російська армія втратила двічі більше літаків, ніж СРСР в Афганістані.

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Автор: Дарина Жданович