"М'ясорубка" росіян у Бахмуті продовжиться: оперативне зведення від Світана

Пригожин заявив, що Бахмут Росії був не потрібним, як населений пункт, це була точка "м'ясорубки". Єдине він не відзначив, що це була "м'ясорубка" саме росіян.

Про це в щоденному оперативному зведенні 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Крім того, ЗСУ озвучили шалені втрати росіян саме в Бахмуті.

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ЗСУ продовжать знищувати росіян у Бахмуті

Світан зазначив, що заяви Пригожина щодо нестачі боєприпасів було брехнею. Це швидко стало очевидним, тому тепер він говорить про те, що їм надали боєприпаси. Він назвав Бахмут "м'ясорубкою". Це правда, бо тут полягла більша частина вагнерівців і величезна кількість представників російської регулярної армії.



Артилерія ЗСУ з Часового Яру знищуватиме росіян у Бахмуті / Скриншот Deep State

Ця "м'ясорубка", до речі, ніде не поділася. Вона продовжується. Ми контролюємо частину Бахмута. Після того, як Пригожин і російська армія його знищили, місто стало полігоном для виконання задач зі знищення росіян, бо заховатися в Бахмуті фактично ніде,

– зауважив військовий експерт.

Українська артилерія продовжить контролювати місто з Часового Яру та Хромового й здалеку знищувати росіян. Тому Пригожин і хоче звідти вийти. А ось "Ахмат", який туди ніби має зайти, буде виконувати роль загородзагонів, аби з міста не тікали регулярні російські частини, коли ЗСУ будуть здалеку їх постійно накривати вогнем.

Крим – кінцева мета першого етапу контрнаступу

Росіяни почали часто зупиняти рух кримським мостом, коли отримують інформацію, що буде удар по ньому. Механізмів для того, щоб його знищити є багато, і ЗСУ це обов'язково зроблять. Очевидно, що Крим – кінцева мета першого етапу контрнаступу.



ЗСУ обов'язково знищать кримський міст / Скриншот Deep State

"Це вже зрозуміло, бо декілька днів, уже другий тиждень, ми намагаємось знищити логістику росіян, логістичні ланцюжки й найголовніше пальне. Усі паливні склади, усе, що пов'язано з переміщенням пального. Пальне – це кров армії, без нього армії просто не існує", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Оперативне зведення від Світана: дивіться відео

Росіяни готують масштабний ракетний обстріл

У ніч з 7 на 8 травня росіяни завдали чергового масштабного удару з величезною кількістю БпЛА. Зокрема, 35 Шахедів були скеровані на Київ. ЗСУ всі знищили, але й уламки завдали шкоди. Очевидно, що Росія отримала від Ірану чергову партію, а це означає, що Іран уже відкрито вступив у війну на боці Росії.



Наслідки падіння уламків Шахеда на будинок у Києві / Телеграм Віталія Кличка

Ця атака була прогнозованою. Шахеди пішли з Брянська на Київ. На Одесу ж пішло 8 ракет Х-22. Неточні ракети, проте вони завдали шкоди Одесі й одеському узбережжю. Не всі ракети дійшли, з різних причин. Вони як падали, так і падають,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Ці обстріли росіян можуть бути їхньою підготовкою до чогось масштабності напередодні 9 травня. Вони змогли зібрати вже приблизно 80 ракет, серед яких і Х-101, і Х-555, і "Калібри". Також можуть застосувати приблизно 20 ракет Х-22, отже тривоги ні в якому разі не можна ігнорувати, бо удар може бути скерований і на столицю.

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