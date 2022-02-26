ЗСУ продовжує оборонні бої на Харківщині, – Генштаб

На Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ ЗС України зупинило наступ противника та продовжує ведення оборонних боїв в Харківської області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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На Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ ЗС України зупинило наступ противника та продовжує ведення оборонних боїв в Харківської області. Ведуться міські бої в Охтриці,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ також повідомили, що в ніч на 26 лютого ворожим військам не вдалося загарбати жодного українського міста.

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