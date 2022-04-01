ЗСУ продовжують масово нищити окупантів та їхню техніку: свіжі дані про втрати ворога

1 квітня 2022 , 22:54
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Джерело:

Операція об'єднаних сил

Українські захисники продовжують боронити нашу землю на Донецькому та Луганському напрямках. Лише за 1 квітня силовим структурам вдалося відбити 9 атак ворога.

Про втрати, які наші воїни завдали втрат російським окупантам,  повідомила пресслужба угруповання Об’єднаних сил.

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У зоні ООС відбили 9 атак ворожих військ 

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни нанесли втрат російським окупантам,
– йдеться у вечірньому зведенні. 

Зокрема, українські захисники знищили:

  • 8 танків,
  • 44 одиниці броньованої техніки,
  • 16 одиниць автомобільної техніки,
  • 10 артилерійських систем противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотних літальних апарати ворога. 

Нагадаємо, що минулої доби у зоні ООС відбили 7 ворожих атак. 

До теми: втрати ворога станом на 1 квітня

 

Автор: Юлія Бабич