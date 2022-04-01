ЗСУ продовжують масово нищити окупантів та їхню техніку: свіжі дані про втрати ворога
Джерело:Операція об'єднаних сил
Українські захисники продовжують боронити нашу землю на Донецькому та Луганському напрямках. Лише за 1 квітня силовим структурам вдалося відбити 9 атак ворога.
Про втрати, які наші воїни завдали втрат російським окупантам, повідомила пресслужба угруповання Об’єднаних сил.
Читайте також Попереду нас чекають суворі дні, – військовий аналітик
У зоні ООС відбили 9 атак ворожих військ
Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни нанесли втрат російським окупантам,
– йдеться у вечірньому зведенні.
Зокрема, українські захисники знищили:
- 8 танків,
- 44 одиниці броньованої техніки,
- 16 одиниць автомобільної техніки,
- 10 артилерійських систем противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотних літальних апарати ворога.
Нагадаємо, що минулої доби у зоні ООС відбили 7 ворожих атак.
До теми: втрати ворога станом на 1 квітня