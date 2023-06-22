У Міноборони розповіли про бої на Сході й Півдні: де найважча ситуація

Українські захисники продовжують повертати раніше окуповані ворогом території. Запекла боротьба триває на Півдні та Сході нашої країни.

Деталі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, за поточну добу ситуація суттєво не змінилась.

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Яка обстановка на Півдні

На Півдні наступ наших сил оборони триває, ми поступово просуваємося вперед, маємо часткові успіхи, відтісняємо противника і вирівнюємо фронт.

Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На деяких ділянках просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиції,

– зазначила Маляр.

Також вона додала, що загарбники мають великі втрати.

Що відбувається на Сході

Загалом він початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 222 650 військових, а також 120–130 танкових батальйонів та тисячі одиниць іншої техніки.

На Сході протягом доби сили оборони вели як оборонні, так і наступальні дії. Наші сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар'їнському напрямках.

Однак Маляр підкреслила, що ворог не просунувся на жоден метр. На всіх напрямках тривають бої.

Найважчі, зокрема на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області. Сили оборони України протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах,

– зазначила заступниця глави Міноборони.

Раніше речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що контрнаступ ЗСУ відбувається за планом. Він полягає у тому, щоб виснажувати ворога, позбавляти його можливостей поповнювати свої ресурси та не давати йому змоги оговтатися. Гуменюк також сказала, що на окупантів очікує сезон "бавовни", і він буде дуже гарячим.