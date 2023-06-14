Такої оборони 100 років не було, – Жданов оцінив здатність ЗСУ проривати рубежі ворога
Українські сили продовжують проводити активні наступальні дії та проривати оборону російських окупантів. Лінії укріплення ворог споруджував дуже тривалий час, і тому ЗСУ доводиться проводити надскладні операції, щоб пробити їх.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що масштаб оборонних споруд, побудованих російськими загарбниками на сьогодні є безпрецедентним.
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Аналогів в історії немає
Дійсно, таких ліній оборони ще не будували за всю історію. Аналогів таких об'ємів споруд – три ешелони будівництва та й ще на такій великій ширині – не створювали ні за часів Другої світової війни, ні після неї.
Принаймні років 100 таку потужну лінію оборони не вибудовували,
– підкреслив військовий експерт.
Водночас українські сили при такій щільності оборони та при такому інженерному обладнанні цієї оборони поривають її в лоб.
Олег Жданов оцінив потенціал українських сил щодо прориву оборони ворога: дивіться відео
"Низький уклін нашим Збройним Силам і силам оборони за те, що вони спроможні виконувати такі складні завдання", – наголосив Олег Жданов.Зверніть увагу! Окупанти протягом багатьох місяців споруджували систему оборони на певних ділянках фронту. Зокрема на Запорізькому напрямку – у Мелітополі вони розташовували бетонні "зуби дракона" безпосередньо у місті. На Луганщині – поблизу Старобільська вибудовували декілька ліній оборони. А в Криму окупанти вирили окопи зокрема поблизу Чонгару та в районі Перекопського валу.
ISW оцінив можливості українських сил щодо прориву оборони ворога
- Аналітики американського Інституту вивчення війни відзначають, що ЗСУ проводять надзвичайно важку тактичну операцію, намагаючись фронтально штурмувати добре підготовлені оборонні позиції окупантів.
- Однак в ISW впевнені, що не слід ці атаки вважати репрезентативними для всіх операцій ЗСУ. Адже до наступу ще не долучилась переважна більшість українських контрнаступальних сил.
- Водночас лінія оборона росіян не є рівномірно укріпленою на всіх ділянках фронту.