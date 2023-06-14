Такої оборони 100 років не було, – Жданов оцінив здатність ЗСУ проривати рубежі ворога

Українські сили продовжують проводити активні наступальні дії та проривати оборону російських окупантів. Лінії укріплення ворог споруджував дуже тривалий час, і тому ЗСУ доводиться проводити надскладні операції, щоб пробити їх.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що масштаб оборонних споруд, побудованих російськими загарбниками на сьогодні є безпрецедентним.

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Аналогів в історії немає

Дійсно, таких ліній оборони ще не будували за всю історію. Аналогів таких об'ємів споруд – три ешелони будівництва та й ще на такій великій ширині – не створювали ні за часів Другої світової війни, ні після неї.

Принаймні років 100 таку потужну лінію оборони не вибудовували,

– підкреслив військовий експерт.

Водночас українські сили при такій щільності оборони та при такому інженерному обладнанні цієї оборони поривають її в лоб.

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"Низький уклін нашим Збройним Силам і силам оборони за те, що вони спроможні виконувати такі складні завдання", – наголосив Олег Жданов.

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