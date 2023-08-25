ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на Півдні, – генерал Міллі

Американський генерал Марк Міллі заявив, що першу лінію оборони росіян на Півдні прорвано. Про це пишуть і журналісти CNN.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі говорить, що контрнаступ ЗСУ триває "повільніше, ніж хотілося". Втім, є певні успіхи. Про це він розповів у інтерв'ю іноземним ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що розповів генерал

За його словами, українські воїни прорвали першу лінію оборони росіян – ту, де є мінні поля, "зуби дракона" та протитанкові траншеї. Міллі назвав її головною і зазначив: окупанти готували укріплення багато місяців.

На питання про темпи контрнаступу він відповів так: про успіх або провал судити зарано. Не варто робити поспішні висновки, адже "війна на папері відрізняється від війни в реальності".

Коли гинуть люди, а на землі знищують танки та протипіхотну броню, а ви проходите крізь справжні "ікла дракона" та справжні міни, справи йдуть повільніше, тому що на кону стоять життя людей,

– попередив генерал.

Марк Міллі підкреслив: на війні не рідкістю є більш повільна реалізація задуманого. На його переконання, поки українці досягнули часткового успіху. Сили оборони ще мають велику бойову міць, і контрнаступ ЗСУ не закінчено. Він триває повільно, та не є провальним.

Журналісти CNN підтверджують слова Марка Міллі. За їхніми словами, "з'являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію оборони Росії вздовж частини південного фронту в Запорізькій області та розширюють клин у напрямку стратегічного міста Токмак".

Як указано у звіті ISW, "відсутність у Росії оперативних резервів змусить російське командування провести додаткові передислокації, оскільки українські контрнаступальні операції продовжують погіршувати захист російських сил на кількох ділянках фронту".

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Як просувається контрнаступ