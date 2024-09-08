ЗСУ прорвалися до Нью-Йорка: огляд фронту від Світана

На Донецькому напрямку ситуація напружена, однак потроху ініціативу перебирають Збройні Сили України. Просування ворога до Покровська зупинене, а над Нью-Йорком замайорів український прапор.

Ці та інші події на фронті проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Прапор над Нью-Йорком

В мережі з’явилися відео, як 53-тя окрема механізована бригада вивісила український прапор в Нью-Йорку. Українські захисники вчергове спростували брехню ворога про захоплення цього населеного пункту в Донецькій області.

Наші хлопці виконали бойове завдання і розблокували групу бійців, яка весь цей час утримувала в повному оточенні фенольний завод,

– пояснив Світан.

Наразі частина населеного пункту контролюється то українською, то ворожою арміями, але тенденція коливається в наш бік.

Військовий аналітик пояснив таку ситуацію тим, що ворогові довелося вивести частину підрозділів з Торецького та Часовоярського напрямків, аби перекинути на Курщину.

"Крім Покровського, на решті напрямків ситуація в принципі стабілізована", – резюмував полковник в запасі.

Бої біля Покровська

Біля Покровська ситуація залишається важкою. Просування противника за останню добу не зафіксовано, окрім невеликого руху в напрямку Невельського.

Світан пояснив, що в зупинці ворога біля Покровська зіграло кілька факторів:

підсилення фронту бійцями Нацгвардії;

надто глибокий оперативний клин ворога на відстані 50 кілометрів від Донецька, для якого не було підготовлено достатньо резервів та техніки, до того ж фланги виявилися не укріпленими.

Наразі ворог намагається розширити південний фланг — на Курахове.

Ситуація на Курщині

Просування українських сил оборони на Курщині продовжується, це підтверджують і самі росіяни.

В мережі з’явилися кадри, як росіяни намагалися збудувати понтонну переправу через річку Сейм, по ньому відпрацювали ЗСУ. Світан припустив, що працювали ракетами Himars.

Це оперативний котел для росіян, де вони притиснені до річки Сейм. Зараз наша операція переросла вже в сковуючу з основним завданням – витягнути на себе якомога більшу кількість резервів, що зараз і зроблено,

– зауважив військовий експерт.

Понад 50 тисяч російських військових відправлено на цей напрямок. Серед подальших завдань будете утримати цей плацдарм, покращити позиції для оборони, рухатися в місцях, де цього дозволятиме ситуація.