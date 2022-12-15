ЗСУ просунулись біля Діброви на Донбасі, – Генштаб

Українські воїни продовжують звільняти рідну землю від окупантів. Наші захисники успішно просунулися на Донецькому напрямку.

ЗСУ вдалося просунутися в районі села Діброва Донецької області. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

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Українські воїни просунулися ще на 1,5 кілометра на Донецькому напрямку

Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися на 1,5 кілометра у районі населеного пункту Діброва,

– підкреслив Олексій Громов.

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Також Громов розповів, що окупанти останнім часом намагаються захопити все більше територій Донецької області. Упродовж поточного тижня на Сході України у наших воїнів було аж 388 бойових зіткнень з ворожим військом.

У районі Білогорівки російські загарбники не можуть досягти успіху, тож намагаються прорвати оборону на Верхньокам'янське. Зокрема, для спроби охоплення Білогорівки з півдня.

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