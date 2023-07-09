"Ворог у пастці": українські захисники просуваються під Бахмутом

Сили оборони просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Окупанти опиняються в пастці.

Наші воїни мають успіхи на Бахмутському напрямку. Командувач Сухопутних військ ЗСУ показав кадри потужної роботи захисників.

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Працює український "Привид"

Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці,

– зауважив Олександр Сирський.

Генерал-полковник розповів, що на відео чудова робота групи "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Працює снайпер з позивним "Альфа". З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога", – наголосив командувач.

Додав, що під час роботи снайпера за групою полював російський безпілотник. Втім, його вже збили.

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Як працює український "Привид": дивіться відео

В окупантів великі проблеми

Розвідка Великої Британії зауважила, що в російських загарбників великі проблеми. Через успіхи наших військових окупанти занепали духом. Також у розвідці додали, що в Росії є небагато додаткових резервів.

7 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в районі Кліщіївки українські воїни мають частковий успіх. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої.

Напередодні речник Східного угруповання військ Череватий зазначив, що за одну добу Сили оборони просунулися на понад кілометр на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують утримувати ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та просуваються по північному й південному флангах.