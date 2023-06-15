Дуже хороший результат, – військовий експерт про просування ЗСУ

Українська армія добре впоралася із завданнями, які стояли перед нею на початку контрнаступальних дій. Але попереду ще дуже багато боротьби для деокупації наших територій.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Військова операція на Півдні України йде відповідно до задуму командування Збройних Сил.

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Що потрібно зробити на цьому етапі контрнаступу

Ми на самому початку контрнаступальних дій, переконаний Мусієнко. Російські війська чинять запеклий опір із використанням усіх типів зброї, але Сили оборони долають супротив ворога.

Головним завданням наших підрозділів було вклинитися в ряди противника, відрізати першу лінію оборони та змусити ворога відійти на інші рубежі, завдавши йому максимальних втрат.

"Враховуючи ті сили, які залучені до операції, я думаю, що ЗСУ показують дуже хороший результат", – зазначив Мусієнко.

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Наступним завданням Збройних Сил може буде створення плацдармів для нової хвилі контрнаступу. Саме тоді може з'явиться нагода залучити ще більше сил, засобів і техніки, і як наслідок – розширити вже наявні плацдарми.

"Ті успіхи, які ми сьогодні маємо, стали можливими завдяки маневровості й децентралізації у прийнятті рішень на місцях, а також розтягуванню лінії оборони", – переконаний військовий аналітик.

Олександр Мусієнко про ситуацію на фронті: дивіться відео

Що відомо про контрнаступ ЗСУ