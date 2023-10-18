ЗСУ має певний успіх на Мелітопольському напрямку: як допоміг удар по аеродрому в Бердянську

17 жовтня українські військові завдали ударів по аеродромах окупантів у Бердянську та Луганську далекобійними ракетами ATACMS. У ЗСУ розповіли, як ця атака вплине на перебіг бойових дій на Мелітопольському напрямку.

Сили оборони продовжують наступати на Запорізькому напрямку. Тим часом росіяни намагаються відновити втрачені позиції, шукаючи слабкі місця в українській обороні, заявив Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Що відбувається у напрямку Мелітополя

На південному заході від Роботиного росіяни промацують оборону ЗСУ, аби перевірити, де українці погано закріпилися і спробувати відбити втрачені позиції. Водночас українські військові продовжують наступальні дії, зокрема мають частковий успіх південіше від Роботиного.

Селище Роботине на Запоріжжі ЗСУ звільнили у ході контрнаступу 24 серпня 2023 року.

Також Силам оборони вдалося досягти часткового успіху західніше Вербового. Там наші бійці просунулися приблизно на відстань одного кілометра.

Авіударів буде менше

Штупун, коментуючи удар по аеродрому в Бердянську, зазначив, що у довгостроковій перспективі це може призвести до зменшення авіаударів росіян на Мелітопольському напрямку.

Він зазначив, що вертольоти Ка-53, які використовують на цій ділянці фронту окупанти, можуть бити приблизно з десяти кілометрів, і це небезпечно для нашої бронетехніки.

"Наразі підліт російських літаків обходитиметься ворогові дорожче", – зауважив полковник.

Перша робота ATACMS на війні в Україні

Вночі 17 жовтня ЗСУ вдарили по аеродромах біля окупованих Луганська і Бердянська. Вибухи тривали близько години. Згодом стало відомо, що українцям вдалося знищити принаймні 9 гелікоптерів, ППО, спецтехніки, складу боєприпасів та пошкодити злітну смугу.

Крім того, російські ЗМІ повідомили про значні втрати загарбників на аеродромі в Бердянську. Окрім ворожої техніки, міг постраждати і особовий склад армії окупантів. Серед жертв – декілька російських пілотів.