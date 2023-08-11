Є стриманий оптимізм: як розвиваються події на Запорізькому фронті

Сили оборони України прорвалися до села Роботине у Запорізькій області. Бійцям вдалося знайти напрямок, на якому легше просуватися.

Депутат Запорізької районної ради Антон Жук поділився з 24 Каналом про те, як розвиваються події на Запорізькому напрямку. Він додав, що військові налаштовані оптимістично.

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Оперативна ситуація на Запорізькому напрямку

З березня 2022 року росіяни обстрілюють Оріхів із населених пунктів Нестерянка та Роботине. Українським воїнам вдалося знайти напрямок, в якому легше просуватися. Проте траса на південному сході поки не контролюється Силами оборони.

У військових є стриманий оптимізм. Керівництво, плануючи операції, має розуміння, що воно робить й те, як ми пресингуємо на широкій лінії фронту,

– додав депутат.

Не варто робити шум в мережі, що буцім наші військові "дуже довго" звільняють населені пункти.

По-перше, якщо українські воїни просуваються на 500 метрів, варто розуміти, що ці позиції росіяни укріплювали понад півтора року. Проте в глибині укріплених та підготовлених ліній менше.

Депутат Запорізької районної ради розповів про розвиток події на Запорізькому фронті: дивіться відео

По-друге, завдяки допомозі західних партнерів, стратегії та сучасному озброєнню – все йде почергово й відбувається те, що треба.



"Можна згадати Харківську операцію, коли Росія бігала й носилася з тим, що ми не захопимо Херсон, а у вересні ніхто не збирався цього робити. Тому, сподіваюсь, все відбувається за своєю чергою й найменше оборонців України отримають поранення чи загинуть", – розповів Антон Жук.

ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку: що відомо

Збройні Сили України просунулись на сотні метрів на Мелітопольському напрямку. Там тривають бої. Водночас наступальні дії відбуваються й на Бердянському напрямку. Українські військові мають просування й там.

Окупанти, своєю чергою, почали більше укріплювати Токмак, Бердянськ та Мелітополь. Варто зауважити, що такі дії є наслідком успіхів ЗСУ. Зокрема, це стосується й постійної "бавовни" на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.

Аби зупинити контрнаступ росіяни вдаються до різних методів. Зокрема, нещодавно вони використали хімічні боєприпаси у Новоданилівці. Наступальний потенціал справді дещо знизився, адже наші бійці не могли піти в атаку. Втім, ЗСУ вже фактично пройшли першу лінія оборони. Саме вона була щільно замінована.