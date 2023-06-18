ЗСУ протягом доби знищили понад чотири російські роти на Таврійському напрямку

18 червня 2023, 12:32
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Командувач Тарнавський

У росіян, які припхалися в Україну зі зброєю в руках, горить земля під ногами – вони зазнають шалених втрат. Зокрема, за останню добу втрати ворога на Таврійському напрямку вбитими та пораненими склали понад чотири роти.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За добу – майже 2 тисячі вогневих завдань

За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", лише за останню добу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони виконали 1829 вогневих завдань. І все це відбулося на Таврійському напрямку.

У результаті втрати ворога вбитими та пораненими склали понад чотири роти. Однак окрім цього окупанти зазнали великих втрат і в техніці. Так, воїнам України вдалося знищити та пошкодити 77 одиниць військової техніки противника. Мовиться, зокрема, про:

  • вертоліт Ка-52,
  • 24 танки,
  • 12 одиниць БМП,
  • 5 ББМ,
  • 3 МТЛБ,
  • 2 БТР,
  • 2 БпЛА "Орлан-10",
  • БпЛА "Zala",
  • протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".

Ба більше, завдяки влучній роботі ЗСУ на цьому напрямку було також знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян.

Кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога,
– підкреслив Олександр Тарнавський.

Також він поділився свіжим відео нищівної роботи 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. 

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Автор: Юлія Якубова