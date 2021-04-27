ЗСУ проводять оперативний збір керівництва за участі НАТО

У Збройних силах України під керівництвом головнокомандувача Руслана Хомчака розпочався оперативно-стратегічний збір з керівним складом. У заході також беруть участь представники збройних сил країн-членів НАТО та країн-партнерів.

Учасники збору розглянуть безпекову ситуацію в Україні та довкола її кордонів, обговорять низку питань щодо планування та застосування сил оборони.

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Хто бере участь у зборі

вище військово-політичне керівництво держави;

представники центральних органів влади та сил оборони;

представники збройних сил країн-членів НАТО та країн-партнерів;

провідні експерти у галузі національної безпеки.

Яка мета оперативно-стратегічного збору ЗСУ

поглиблення знань його учасників із питань воєнного мистецтва;

організація та проведення заходів підготовки військ з урахуванням воєнних загроз національній безпеці України;

обмін досвідом з представниками збройних сил країн-партнерів.

Під час заходу керівний склад Збройних сил та інших військових формувань розгляне основні положення нових доктринальних документів, які розроблені та впроваджені з урахуванням стандартів НАТО.

Враховуючи агресивну політику Росії, яка має на меті знищення нашої державності, наш вибір – це інтеграція в структури НАТО та підготовка ЗСУ, яка б забезпечила суверенітет і територіальну цілісність України,

– наголосив начальник Генштабу Сергій Корнійчук.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 27 квітня розпочав робочу поїздку до Херсонської області. У Херсоні він проведе безпекову нараду щодо ситуації біля кордонів України.