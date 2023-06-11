ЗСУ ведуть складу тактичну операцію, наслідки вибуху Каховської ГЕС: хронологія 473 дня війни
11 червня 2023, 06:42Читать новость на русском
Війна в Україні триває уже 474 дні, українці продовжують оборонятись, а ворог продовжує поводити себе як країна-терорист. Збройні сили почали контрнаступальні дії.
Про головні події на передовій та на дипломатичному фронті станом на 11 червня – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.
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08:05 Через підрив росіянами Каховської ГЕС, Крим залишився без прісної води Дніпра. І якщо у короткій перспективі це питання якось вирішуватимуть, то надалі – це фактично зупинить розвиток Криму. на цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.07:35 Через підрив Каховської ГЕС на Одещині спостерігається опріснення моря.07:31 Вночі ворог вкотре намагався атакувати Дніпропетровщину. Бійці з ПвК "Схід" збили 3 ворожі "Шахеди". Також ворог бив з артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Без жертв та потерпілих. Інші наслідки атаки уточнюються.
07:30 Генштаб опублікував ранкове зведення, головне:
- ворог випустив 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер”, та 35 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури;
- знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу "Shahed";
- ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.
- основні зусилля противника зосереджені на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Упродовж доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.