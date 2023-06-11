ЗСУ ведуть складу тактичну операцію, наслідки вибуху Каховської ГЕС: хронологія 473 дня війни

Війна в Україні триває уже 474 дні, українці продовжують оборонятись, а ворог продовжує поводити себе як країна-терорист. Збройні сили почали контрнаступальні дії.

Про головні події на передовій та на дипломатичному фронті станом на 11 червня – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.

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Через підрив росіянами Каховської ГЕС, Крим залишився без прісної води Дніпра. І якщо у короткій перспективі це питання якось вирішуватимуть, то надалі – це фактично зупинить розвиток Криму. на цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.Через підрив Каховської ГЕС на Одещині спостерігається опріснення моря.Вночі ворог вкотре намагався атакувати Дніпропетровщину. Бійці з ПвК "Схід" збили 3 ворожі "Шахеди". Також ворог бив з артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Без жертв та потерпілих. Інші наслідки атаки уточнюються.

07:30 Генштаб опублікував ранкове зведення, головне:

ворог випустив 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер”, та 35 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури;

знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу "Shahed";

ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

основні зусилля противника зосереджені на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Упродовж доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.

Через почастішання випадків саботажу і дезертирства серед мобілізованих, командування Росії вирішило відправляти їх у штурмові роти для "м'ясних штурмів".В ISW повідомили, що зараз українські захисники намагаються провести надзвичайно складну тактичну операцію – фронтальний штурм підготовлених оборонних позицій, ускладнений відсутністю переваги в повітрі. Однак, наголошують, що ці початкові атаки не обов'язково будуть присутні під час усіх українських операцій.Через руйнування греблі Каховської ГЕС на території Херсонщини заборонили купання та водопій тварин. Також заборонено забір води і вилов риби в акваторії Дніпра. Заборона потрібна, щоб не допустити поширення інфекційних захворювань та їхнього потрапляння у водойми,В окупованому Криму у селищах Червоний Чабан та Ставки росіяни риють додаткові лінії оборони та встановлюють фортифікаційні споруди. Російські окупанти не настільки впевнені у своїх же попередніх заявах, що Дніпро є непереборною перепоною для українських сил оборони, вважає військовий експерт Владислав Селезньов.Внаслідок підриву Каховської ГЕС виникнуть проблеми з водопостачанням для сотень населених пунктів Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Про це розповів керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня.У Рівному працівники ТЦК пояснили випадок нібито вручення повістки 8-річному хлопчику. Її передали мамі дитини, щоб вона розповіла, відколи та в якій частині служить її чоловік. Ці дані згодом внесуть в облікові записи. Жінці просто передали контактний номер на повістці, але її матір "виклала все це в телеграм".56-річний мешканець Києва намагався нелегально перебратися до Угорщини. Під час спроби він виявив фотопастку та вирішив її прихопити з собою про всяк випадок.У російському Бєлгороді з колії зійшли 15 вантажних вагонів. Сталася надзвичайна пригода в Олексіївському міському окрузі, жертв немає. Не виключено, що вагони вирішили "звільнитися" від путінського режиму.