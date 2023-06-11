ЗСУ ведуть складу тактичну операцію, наслідки вибуху Каховської ГЕС: хронологія 473 дня війни

11 червня 2023, 06:42
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Війна в Україні триває уже 474 дні, українці продовжують оборонятись, а ворог продовжує поводити себе як країна-терорист. Збройні сили почали контрнаступальні дії.

Про головні події на передовій та на дипломатичному фронті станом на 11 червня – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу. 

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08:05 Через підрив росіянами Каховської ГЕС, Крим залишився без прісної води Дніпра. І якщо у короткій перспективі це питання якось вирішуватимуть, то надалі – це фактично зупинить розвиток Криму. на цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.07:35 Через підрив Каховської ГЕС на Одещині спостерігається опріснення моря.07:31 Вночі ворог вкотре намагався атакувати Дніпропетровщину. Бійці з ПвК "Схід" збили 3 ворожі "Шахеди". Також ворог бив з артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Без жертв та потерпілих. Інші наслідки атаки уточнюються.

07:30 Генштаб опублікував ранкове зведення, головне: 

  • ворог випустив 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер”, та 35 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури;
  • знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу "Shahed";
  • ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.
  • основні зусилля противника зосереджені на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Упродовж доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.

07:26 Через почастішання випадків саботажу і дезертирства серед мобілізованих, командування Росії вирішило відправляти їх у штурмові роти для "м'ясних штурмів".07:00 В ISW повідомили, що зараз українські захисники намагаються провести надзвичайно складну тактичну операцію – фронтальний штурм підготовлених оборонних позицій, ускладнений відсутністю переваги в повітрі. Однак, наголошують, що ці початкові атаки не обов'язково будуть присутні під час усіх українських операцій.06:33 Через руйнування греблі Каховської ГЕС на території Херсонщини заборонили купання та водопій тварин. Також заборонено забір води і вилов риби в акваторії Дніпра. Заборона потрібна, щоб не допустити поширення інфекційних захворювань та їхнього потрапляння у водойми,04:26 В окупованому Криму у селищах Червоний Чабан та Ставки росіяни риють додаткові лінії оборони та встановлюють фортифікаційні споруди. Російські окупанти не настільки впевнені у своїх же попередніх заявах, що Дніпро є непереборною перепоною для українських сил оборони, вважає військовий експерт Владислав Селезньов. 03:40 Внаслідок підриву Каховської ГЕС виникнуть проблеми з водопостачанням для сотень населених пунктів Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Про це розповів керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня.02:36 У Рівному працівники ТЦК пояснили випадок нібито вручення повістки 8-річному хлопчику. Її передали мамі дитини, щоб вона розповіла, відколи та в якій частині служить її чоловік. Ці дані згодом внесуть в облікові записи. Жінці просто передали контактний номер на повістці, але її матір "виклала все це в телеграм".01:45 56-річний мешканець Києва намагався нелегально перебратися до Угорщини. Під час спроби він виявив фотопастку та вирішив її прихопити з собою про всяк випадок.01:10 У російському Бєлгороді з колії зійшли 15 вантажних вагонів. Сталася надзвичайна пригода в Олексіївському міському окрузі, жертв немає. Не виключено, що вагони вирішили "звільнитися" від путінського режиму.  
Автор: Анастасія Лукашевська