ЗСУ розбили росіян, які хотіли перетнути річку на Миколаївщині

Збройні Сили України розбили російських загарбників, які хотіли перетнути річку в Миколаївській області. Українські захисники знищили переправу ворога точними ударами.

У Збройних Силах оприлюднили відео російської техніки на Миколаївщині, з якою попрацювали українські захисники.

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Українці вчергове розбили росіян на Миколаївщині

Орки хотіли перетнути річку в Миколаївській області, але щось пішло не так,

– підписали відео ЗСУ.

Російські загарбники спробували навести переправу через річку. Однак спроби ворога зазнали невдачі – українські воїни точними ударами знищили переправу.

ЗСУ розбили ворога при спробі перетнути річку на Миколаївщині: дивіться відео