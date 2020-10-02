Командування Повітряних сил України назвало абсурдним заяви голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера щодо авіакатастрофи Ан-26. Раніше Кучер говорив, що літак розбився, бо співробітники аеродрому "зволікали" з дозволом на посадку авіасудна.

Спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат назвав слова Кучера про причини авіакатастрофи під Чугуєвим оцінними судженнями. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Що саме заявив Кучер

Кучер публічно заявив, що працівники аеродрому "зволікали" з дозволом на посадку літака.

За різними джерелами, за моєю інформацією, з моменту, коли пілот запросив посадку, люди, які відповідають за цю посадку, відповіли тільки через хвилину,

– зазначив голова ОДА.

Кучер такаож вимагав від слідства особливо звернути увагу на цей момент.

Що кажуть в Повітряних силах

Це просто його оціночні судження, незрозуміло звідки він їх бере, адже він не є фахівцем у цьому питанні. Незрозуміло, чому він дає оцінку діям керівника польотів? Він взагалі був на аеродромі, він бачив, як там все робиться, як приймаються рішення?

– заявив Ігнат.

Затримка посадки літака справді була

Представник слідства щодо авіакатастрофи під Чугуєвом Вадим Приймачов розповів, що затримка посадки літака, про яку говорив Кучер, справді була. Проте вона сталась не через те, що працівники аеродрому "зволікали", а тому що в цей момент сідав інший літак.

У військовій авіації, на відміну від цивільної, немає регламентованого вирішення такої ситуації: хто повинен сідати першим,

– додав Приймачов.