Масований удар по Україні найближчими днями: у ЗСУ розповіли про загрози
У Чорному морі з'явився ворожий ракетоносій, що може свідчити про підготовку Росії до масованого ракетного удару по Україні. Проте в ЗСУ розповіли, що Росія загрожує не тільки з Чорного моря.
Речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував те, що в Чорному морі з'явився один російський ракетоносій. Він заявив, що раніше були часи, коли в морі було й більше ворожих кораблів, однак їх кількість зменшилася після того, як потопили крейсер "Москва".
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З яких напрямків Росія загрожує Україні
Відтак, Ігнат констатував, що в Чорному морі для України нічого не змінилося. Крім Чорного моря, за його словами, Росія погрожує Україні з далеких кордонів літаками стратегічної авіації Ту-95, які позавчора проводили тренувальні польоти.
Він розповів, що на вихідних активність ворожої авіації була зменшена. Зокрема, в повітряному просторі фіксували кілька літаків.
Юрій Ігнат наголосив, що ворог може завдати удар будь-коли, тому що має сили та засоби. Він підкреслив, що питання масованої ракетної атаки в плануванні, організації та розвідці.
Як розповів речник, після попередніх ударів росіяни роблять аналіз і підбивають підсумки. Зокрема, окупанти визначають, чи потрібно завдавати повторні удари, чи атакувати нові об'єкти.
Ігнат зазначив, що у Росії цілий перелік об'єктів, які в них є потенційними цілями. При чому речник додав, що Росія може масовано атакувати Україну один раз на тиждень.
Підняти літаки і скерувати на бойовий курс, завдати ударів – це не так багато часу потрібно. Лише потрібно приймати рішення країні-окупанту,
– заявив Ігнат та додав, що ППО України з кожним днем стає сильнішою.
Зеленський попередив, що Росія готує нові атаки
- Президент Володимир Зеленський під час звернення до українців попередив, що Росія готується завдати нових ракетних ударів по України. За словами глави держави, новий тиждень може бути знову важким для українців.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала загрозу чергової масованої ракетної атаки по Україні. За словами Гуменюк, в Чорному морі з'явився ворожий ракетоносій. Вона зазначає, що декілька днів тому його не було. Вороже судно несе на своєму борту 8 ракет типу "Калібр".
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що українці повинні бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть розпочати масовану атаку.
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