Масований удар по Україні найближчими днями: у ЗСУ розповіли про загрози

У Чорному морі з'явився ворожий ракетоносій, що може свідчити про підготовку Росії до масованого ракетного удару по Україні. Проте в ЗСУ розповіли, що Росія загрожує не тільки з Чорного моря.

Речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував те, що в Чорному морі з'явився один російський ракетоносій. Він заявив, що раніше були часи, коли в морі було й більше ворожих кораблів, однак їх кількість зменшилася після того, як потопили крейсер "Москва".

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З яких напрямків Росія загрожує Україні

Відтак, Ігнат констатував, що в Чорному морі для України нічого не змінилося. Крім Чорного моря, за його словами, Росія погрожує Україні з далеких кордонів літаками стратегічної авіації Ту-95, які позавчора проводили тренувальні польоти.

Він розповів, що на вихідних активність ворожої авіації була зменшена. Зокрема, в повітряному просторі фіксували кілька літаків.

Юрій Ігнат наголосив, що ворог може завдати удар будь-коли, тому що має сили та засоби. Він підкреслив, що питання масованої ракетної атаки в плануванні, організації та розвідці.

Як розповів речник, після попередніх ударів росіяни роблять аналіз і підбивають підсумки. Зокрема, окупанти визначають, чи потрібно завдавати повторні удари, чи атакувати нові об'єкти.

Ігнат зазначив, що у Росії цілий перелік об'єктів, які в них є потенційними цілями. При чому речник додав, що Росія може масовано атакувати Україну один раз на тиждень.

Підняти літаки і скерувати на бойовий курс, завдати ударів – це не так багато часу потрібно. Лише потрібно приймати рішення країні-окупанту,

– заявив Ігнат та додав, що ППО України з кожним днем стає сильнішою.

Зеленський попередив, що Росія готує нові атаки

Президент Володимир Зеленський під час звернення до українців попередив, що Росія готується завдати нових ракетних ударів по України. За словами глави держави, новий тиждень може бути знову важким для українців.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала загрозу чергової масованої ракетної атаки по Україні. За словами Гуменюк, в Чорному морі з'явився ворожий ракетоносій. Вона зазначає, що декілька днів тому його не було. Вороже судно несе на своєму борту 8 ракет типу "Калібр".

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що українці повинні бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть розпочати масовану атаку.

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