ЗСУ на Сході за добу відбили 3 ворожі атаки: знищено 75 окупантів і 2 безпілотники

27 квітня 2022 , 22:17
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Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

На Сході триває активна боротьба наших героїв з росіянами. Ворог збільшує інтенсивність обстрілів та атак, але наші захисники тримають оборону.

Сьогодні, 27 квітня, російські окупанти тричі йшли в атаку на Сході. Наші героїв відбули усі випади ворога та завдали йому втрат.

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Втрати ворога 

Як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід", впродовж доби наші відважні воїни знищили 75 російських окупантів.

Окрім того, втрати ворога склали 1 БМП, 2 одиниці автомобільної техніки, а також 2 БПЛА.

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Автор: Ярослав Сиваківський