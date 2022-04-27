ЗСУ на Сході за добу відбили 3 ворожі атаки: знищено 75 окупантів і 2 безпілотники
27 квітня 2022 , 22:17Читать новость на русском
На Сході триває активна боротьба наших героїв з росіянами. Ворог збільшує інтенсивність обстрілів та атак, але наші захисники тримають оборону.
Сьогодні, 27 квітня, російські окупанти тричі йшли в атаку на Сході. Наші героїв відбули усі випади ворога та завдали йому втрат.
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Втрати ворога
Як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід", впродовж доби наші відважні воїни знищили 75 російських окупантів.
Окрім того, втрати ворога склали 1 БМП, 2 одиниці автомобільної техніки, а також 2 БПЛА.
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