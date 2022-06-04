ЗСУ на Сході знищили два склади з боєприпасами, 60 росіян і їх командно-спостережний пункт

Українські воїни продовжують нищити ворога, що прийшов на нашу землю. Черговими успіхами похвалились військові на Сході.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Їм вдалось ліквідувати чимало росіян за сьогодні, 4 червня.

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Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ. Знищили два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт,

– кажуть захисники.

Втрати ворога складають:

особового складу – 60 осіб;

БТР – 1 одиниця;

ББМ – 1 одиниця

мінометів – 2 одиниці;

АТТ – 26 одиниць;

паливозаправників – 1 одиниця;

БПЛА – 3 одиниці.

Шалені втрати російських окупантів у війні

На ранок 4 червня Генеральний штаб Збройних Сил України як зазвичай відзвітував про кількість знищених ворогів. Вона невпинно зростає, як і цифра понищеної їхньої техніки. Таким чином, за останніми даними, наші воїни ліквідували близько 31 050 російських загарбників. Генштаб завжди звертає увагу на те, що кількість – орієнтовна, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

Українські захисники продовжують тішити ефектними фото, відео та подробицями того, як ліквідовують ворогів, що ступили на нашу землю. Наприклад, у Луганській області 24 бригада імені короля Данила влучним пострілом знищила ворожу броньовану дозорно-розвідувальну машину. На відео, яке публікували наші бійці видно, як українські воїни влучно та майстерно прицілилися і вгатили по ворожій техніці. Та вибухнула разом з екіпажем.

А ще 31 травня на Сході українська армія артилерією знищила склад з боєприпасами російських військ. Збройні сили України тоді лише за добу ліквідували 22 окупантів та знищили 1 БТР. Для того, щоб ворог втрачав ще більше свого особового складу та техніки, Україні потрібно більше зброї. Про її постачання ми домовляємося і нам обіцяють західні союзники. Саме це допоможе виграти війну та прогнати російських окупантів з нашої землі.

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