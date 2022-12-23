Навіть не Піррова перемога: у ЗСУ розповіли, чи має Росія бодай якісь успіхи під Бахмутом

ЗСУ стримують російських військових під Бахмутом, де точаться запеклі бої. Окупанти щодня втрачають особовий склад і техніку заради того, щоб захопити Бахмут.

Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону прокоментував слова колеги з Міноборони США Патрика Райдера. Останній сказав, що росіяни поступово досягають успіху на Бахмутському напрямку.

Дивіться також ЗСУ підсмажили окупантів у промзоні під Бахмутом: гаряче відео удару по росіянах

За добу під Бахмутом знищили сотню окупантів

Череватий сказав, що Бахмут – це найбільш напружена ділянка фронту. За його словами, тільки за цю добу на Бахмутському напрямку було 266 обстрілів всіх зі видів артилерії, РСЗВ, танків.

Крім того, він повідомив, що під Бахмутом було понад 15 боєзіткнень, внаслідок яких ліквідували сотню окупантів та ще 200 отримали поранення.

Речник розповів, що під Бахмутом гнучкий фронт. Тобто при такій великій динаміці боїв іноді підрозділу розумніше відійти та перегрупуватися, "щоб потім вести бойові дії, а не так, як у росіян".

Череватий підкреслив, що росіяни часто бездумно кидають людей і втрачають техніку й особовий склад, але мають як здобуток декілька десятків метрів.

ЗСУ намагаються не допустити прориву окупантів

Він розповів, що ЗСУ ведуть мобільну та розумну оборону. Наші воїни роблять все для того, щоб завдати ворогу максимальні втрати й мінімізувати свої.

Зокрема, ЗСУ намагаються не допустити системного прориву ворога. Тобто, щоб росіяни не зайшли у тил, не змогли оточити наші підрозділи, не змогли рухатися далі, вийти на оперативний простір і не окуповувати інші населені пункти.

За словами Череватого, про так звані успіхи Росії навіть не можна сказати, що це Піррова перемога. Він наголосив, що росіяни чемпіони в антирекордах, коли заради декількох десятків метрів втрачають чимало людей і техніки.

Зокрема, речник звернув увагу на втрати ворога за минулу добу, про що повідомили в Генштабі. ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів. Це, як підкреслив Череватий, цілий батальйон. Речник додав, що здебільшого втрат Росія зазнає на східному фронті.

На сам кінець Череватий заявив, що Росія під Бахмутом не досягає ні глобальної, ні тактичної мети у війні.

Коли 6 місяців не можеш взяти районний центр, то про який успіх може йтися,

– сказав він.

Що ще відомо про ситуацію під Бахмутом