Вже на фронті: українські воїни показали власну розробку, зібрану із трофейної техніки росіян

Українські захисники ефективно нищать ворога на полі бою. Ту техніку, яку можна використати повторно, вони переробляють або використовують у якості запчастин.

Так, у Генеральному штабі ЗСУ показали власну розробку, зібрану нашими бійцями з трофейної російської техніки.

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На оприлюднених кадрах вони показали армійський тягач МТЛБ та протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра". Разом вони утворили самохідну протитанкову артилерійську установку.

Усю проєктну і конструкторську роботу піхотинці зробили самотужки. Система вже протестована і перебуває у зоні бойових дій,

– додали у Генштабі.

ЗСУ показали власну розробку, зібрану із трофейної техніки росіян: дивіться відео

Днями українські військові забрали трофейний російський танк з поля бою. Всередині був цікавий сюрприз – неушкоджений, але дуже переляканий бурят. Іншу частину екіпажу знищили під час бою.

Ворожий танк був більш-менш цілий, але закритий. Військові розуміли, що всередині хтось перебуває. Але окупант тихесенько сидів, намагаючись все перечекати. Згодом ворожий танк перевезли на тилові позиції, де почали пропонувати загарбнику нарешті відкрити люк.

Ворог зазнає колосальних втрат у війні з Україною

Фонд Сергія Притули, окрім основних проєктів, допомагає конкретним підрозділам відновлювати трофейну техніку. Наразі вдалося відремонтувати 2 танки, а на черзі – ще броньовані машини та інші трофеї.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЗСУ ліквідували вже 43 400 ворожих бійців. Упродовж останньої доби вдалося знищити ще 200 ворогів.

Загальні втрати ворога у техніці станом на 13 серпня

танків – 1 855 одиниць (з них за минулу добу ЗСУ знищили 7);

бойових броньованих машин – 4 115 одиниць (+7);

артилерійських систем – 978 одиниць (+3);

РСЗВ – 261 одиниця;

засоби ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 193 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 779 одиниць (+1);

крилатих ракет – 187 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 одиниць (+15);

спеціальної техніки – 91 одиниця (+1).

Найбільших втрат російська армія зазнала на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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