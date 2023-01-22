В Україні створюють нові військові частини: Наєв пояснив мету
Джерело:CNN
Західні партнери України все більше схиляються до того, щоб надавати Україні не лише озброєння радянських часів, але й сучасне. Зокрема, сьогодні ведуться дискусії щодо надання нашим військовим танків Leopard 2.
Однак ця техніка вимагає нових навичок. Про це розповів командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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Наступна фаза війни – про танки
Ба більше, на думку Сергія Наєва, наступна фаза війни буде пов'язана саме з танками. І не з радянськими зразками типу Т-72, а більш сучасними, як-от Leopard 2 і Challenger.
Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські моделі і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І наші подальші дії залежатимуть від їхньої боєздатності. Тому допомога Заходу вкрай важлива,
– сказав Наєв.
Необхідні навички
Тож саме на тлі очікування поставок сучасних західних танків в Україні й створюють нові військові частини. Адже підрозділи ще повинні навчитися користуватися цією сучасною технікою та інтегрувати її в існуючі формування.
"Весь підрозділ має бути оснащений однією і тією самою машиною, тому весь батальйон, повинен, наприклад, бути оснащений Bradley, якщо ми його отримаємо, або Leopard", — підкреслив генерал-лейтенант.
Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 Каналу
Постачання Україні танків Leopard 2: останні новини
- 20 січня відбулося засідання у форматі "Рамштайн", де очікувалися рішення щодо надання Україні цих танків. Однак його учасники не дійшли до спільного рішення щодо цього.
- Після засідання у форматі "Рамштайн" багато німців вийшли на протест. Вони вимагали надати Україні Leopard 2.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що в партнерів немає єдиної думки щодо надання Leopard 2. Ба більше, за його словами, буцімто є вагомі причини проти їхнього постачання.
Однак також міністр оборони повідомив, що доручив офіційним особам провести перевірку запасів танків Leopard 2 у Німеччині, щоб країна могла "діяти швидко" у разі "позитивного рішення".
- Натомість у Польщі, де активно виступають за надання Україні цього озброєння допускають створення коаліції з передачі цих танків Україні без Німеччини. За словами прем'єра Матеуша Моравецького, Польща не буде пасивно спостерігати, як Україна стікає кров'ю.