Не з інших ділянок фронту: звідки окупанти поповнюють резерви на лівобережжі Херсонщини

Росія не припиняє своїх спроб вибити Сили оборони з плацдармів на лівому березі Дніпра. Для цього їй доводиться залучати все нових і нових військових, які перед тим проходять навчання на полігоні в межах окупованої території.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він підтвердив, що окупантам дуже не подобається операція Сил оборони на лівому березі Дніпра.

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Звідки Росія бере ресурси для атак

Україна фіксує накопичення живої сили агресора в районі Нової Каховки, а також Арабатської стрілки та Генічеська. Саме неподалік Кримського півострова окупанти облаштували полігон, на якому протягом останнього місяця спостерігають підвищення активності.

"Окупанти постійно проводять навчання на Арабатській стрілі. Відбувається постійна ротація військових: новоприбулих заселяють у пансіонати, а тих, хто пройшов бойове злагодження – відправляють на фронт. Переміщень (окупантів на Херсонщину – 24 Канал) з інших ділянок фронту не спостерігається", – зазначив Хлань.

Як окупанти реагують на поразки біля Дніпра

Днями британська розвідка проаналізувала ситуацію на лівому березі Херсонщини, зазначивши, що з великою ймовірністю там зазнала великих втрат 104 дивізія ВДВ, яку сформували зовсім нещодавно. Але це не завадило Путіну в той же день доповісти, що у російської армії немає втрат і що диктатор взагалі "піклується" про життя своїх солдатів.

"Всі намагання окупантів вибити наших морпіхів з лівого берега завершуються нічим. Штурми українських позицій в селі Кринки завершуються розгромом тих підрозділів, які спрямували на штурм. Тому зараз окупанти просто засипають (українські позиції – 24 Канал) керованими авіабомбами та артилерією", – розповів депутат облради.

Тому не дивно, що у загарбників з цього приводу дуже "підгорає", і навіть Путін у своїй пресконференції згадав про бої за Кринки. Для Росіян наявність українських плацдармів на лівому березі Дніпра створює значні проблеми, а оскільки вони нічого не можуть із цим зробити, то їм лишається лише вдавати, що ніякої загрози в цьому немає.

Що відомо про бої на лівому березі Дніпра