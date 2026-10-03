Атаковані база БпЛА та пункт управління: ЗСУ розгромили важливі об'єкти Росії

Сили оборони України завдали серії влучних ударів по 5 важливих військових об'єктах російських окупантів на ТОТ і в Росії. Серед уражених цілей – база БпЛА і пункт управління.

Як повідомляє Генштаб, вогневі ураження відбулися протягом 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня 2026 року.

Які цілі атакували Сили оборони?

У районі тимчасово окупованого Донецька українські воїни знищили місце зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних безпілотників.

На території Бєлгородської області Росії захисники поцілили в пункт управління ворога в районі Нової Таволжанки.

Окрім цього, поблизу населеного пункту Вознесенівка Бєлгородської області підрозділи Сил оборони завдали удару по складу матеріально-технічних засобів російських військ.

У районі Новоочеретуватого Донецької області ЗСУ уразили переправу окупантів через річку Мокрі Яли. Це суттєво ускладнить логістичне забезпечення та перегрупування ворожих сил на цьому напрямку.

Також у районі Громівки Херсонської області під вогонь українських захисників потрапила ремонтна база окупаційних військ.

У Генштабі наголосили, що системна робота з нищення ключових об'єктів агресора триватиме й надалі.

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня Сили оборони України завдали удару по дронопорту "Цимбулово" в Орловській області Росії. На території об'єкта супутниковий моніторинг NASA FIRMS зафіксував кілька осередків пожеж.

Окрім того, було завдано удару по базі окупантів на Кирилівській косі у Запорізькій області, у районі пансіонатів "Югра" та "Каприз". На місці спалахнула пожежа.