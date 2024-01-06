Для ворога мають бути щохвилинні сюрпризи, – ОК "Південь" про знищення командного пункту в Криму

Українські захисники 4 січня уразили командний пункт росіян поблизу тимчасово окупованого Севастополя у Криму. Це була комплексна робота наших військових.

Для ворога на Кримському півострові також можливі постійні щохвилинні сюрпризи. Про це в ефірі національного марафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

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Гуменюк висловилася щодо ураженого командного пункту росіян у Криму

Наталія Гуменюк зауважила, що розташування таких пунктів командних управлінь на анексованому українському півострові – це намагання ворогом розосередити такі об'єкти та максимально убезпечити їх. Однак українські військові все ж знаходять ці об'єкти.

Наша бойова робота базується як раз на тому, щоб діяти по конкретних точках і вирахуваних об'єктах з урахуванням того, що ворог може переховуватися за мирним населенням. Тому будемо сподіватися, що дорозвідуванні дані нам дозволять зробити об'ємні висновки, щоб переконатися, що керування військами ворог втрачає продуктивне за нашої роботи,

– наголосила речниця.

Пані полковник також розповіла, що інформація про те, що це був командний пункт з'єднання окупаційних військ, є попередньою, і наразі наші військові перевірять її, щоб підтвердити чи спростувати.

"Але мета була саме така: позбавити Південного напрямку, зокрема, керування. А зв'язок – це нерви військової операції, тому хай понервуються", – зазначила вона.

Гуменюк також наголосила, що поки що зарано звітуватися про якісь перемоги, тому що робота ця комплексна. Адже російські окупанти розгорнули своїх позицій, пунктів й місць зосередження багато.

Відбувається постійне маневрування, робота, як зазначали в ГУР МО, триває фактично онлайн, безперервно, тому для ворога мають бути щохвилинні сюрпризи,

– сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що не хоче розчаровувати у цих сюрпризах російських загарбників, закликала, щоб вони відчули все це сповна, а вже згодом наші військові відзвітують про виконану роботу.

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