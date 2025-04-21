ЗСУ уразили місце запуску ударних БпЛА в районі Тьоткіно на Курщині, є загиблі росіяни

У Генштабі на другий день Великодня повідомили приємну новину. Сили оборони вразили локацію, з якої росіяни запускали "Шахеди" по Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Що відомо про вдалий удар ЗСУ по Тьоткіно

Як повідомили в Генштабі, удар був ще до Великодня.

19 квітня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Курщина часто фігурує в дописах ПС і моніторів як місце запуску "Шахедів". Тож окупанти поплатилися.

Військові пояснили, що ворог використовував об'єкт для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних дронів, ударних безпілотників та FPV.

Важливо, що внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

Показуємо Тьоткіно на карті Курської області

Як бачимо, це селище розташоване фактично на кордоні з Україною. Відповідно до Google-карт, воно впритул підходить до українського державного кордону – Сумської області.

Тьоткіно на карті Росії / Скриншот 24 Каналу

А відповідно до даних Вікіпедії, безпосередньо по околиці селища Тьоткіно (частково по річці Сейм) проходить державний кордон Росії з Україною.

"Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним", – акцентували в Генштабі.

Це не перший удар по Тьоткіно

Селище вже було об'єктом успішної роботи Сил оборони України.

Наприклад, 13 квітня стало відомо, що українська авіація завдала удару по російських позиціях на цукрозаводі у Тьоткіно. Імовірно, було використано винищувач МіГ-29 з французькою авіабомбою AASM (HAMMER).

Після влучання в одну з будівель заводу бомба здетонувала всередині. Тож унаслідок атаки зруйновано цілу секцію конструкції. Авіаційний телеграм-канал "Соняшник" стверджує, що усередині росіяни зберігали своє обладнання та організували цехи попередньої підготовки БпЛА.

У січні ГУР знищило в селищі вороже супутникове обладнання.

А в 2024 році Легіон "Свобода Росії" навіть пропонував обміняти Тьоткіно на Мелітополь. Тоді бійці ЛСР зайшли у селище.